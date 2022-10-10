«سيمنس هيلثينيرز» تُنظم برنامجا لإتاحة خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر

نظمت سيمنس هيلثينيرز الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات الطبية، برنامج شهادات Innovation Think Tank Certification Program (ITT CP) للعام الثاني على التوالي في مصر.

ركز البرنامج المزدوج تحت قيادة الدكتور سلطان حيدر- مؤسس ورئيس Innovation Think Tank Certification Program وسيمنس هيلثينيرز بألمانيا، على موضوع “إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر”. ولهذا تم تصميم هذا البرنامج التفاعلي لخلق جيل جديد من رواد الرعاية الصحية تكون لديهم القدرة على التوصل لحلول مبتكرة تركز على تلبية احتياجات المرضى في التخصصات التي يعملون بها.

وتعليقًا على هذا التعاون قال الدكتور سلطان حيدر-مؤسس ورئيس Innovation Think Tank Certification Program وسيمنس هيلثينيرز (ش.ذ.م.م) بألمانيا: “يعتمد برنامج Innovation Think Tank Certification Program (ITT CP) من سيمنس هيلثينيرز على البُنى التحتية الابتكارية ذات الاكتفاء الذاتي في الشركة، من أجل الإسراع بوتيرة الابتكار واكتشاف وتنفيذ الفرص والأفكار الجديدة. إنّ تنظيم هذا البرنامج في مصر للعام الثاني على التوالي يعني أنّ سيمنس هيلثينيرز تعمل بشكل استباقي وبروح المبادرة على تحفيز الابتكار وتحسين حياة البشر في مجتمعنا”.

شارك في البرنامج، عدد كبير من الطلبة والمتخصصين في مجالات الهندسة والطب والإدارة، وقام الدكتور سلطان حيدر- مؤسس البرنامج بإعطاء محاضرة تدريبية للمشاركين تناول فيها منهجية المركز، تلاها شرحٌ لفرص التطوير المشترك للأفكار المبتكرة بالتعاون مع أهم خبراء قطاع الرعاية الصحية في مصر.

تضمن البرنامج أيضًا يومًا خاصًا تم التركيز فيه على أفضل الممارسات العملية لإدارة الابتكار، والتعلم التجريبي، وبناء فرق العمل وطرق التكليف بالمهام.

تخصيص جلسة للعمل الجماعي وتبادل الآراء

بعد ذلك تم تخصيص جلسة للعمل الجماعي وتبادل الآراء وجمع الاستجابات الشخصية للفرق المشاركة في البرنامج بمشاركة فريق المركز الفكري للابتكار.. بعد ذلك تمت مراجعة النتائج وتعديل الأفكار المقترحة وتصميم نموذج أولي للفكرة، ثم الاستعداد لتقديم المقترح وتطويره ووضع اللمسات الأخيرة على العرض التقديمي النهائي الذي استعرضته الفرق المشاركة أمام لجنة التحكيم.

يُعد مركز “Innovation Think Tank” مؤسسة تابعة للقطاع التكنولوجي الرئيسي في سيمنس هيلثينيرز، وهو عبارة عن بنية تحتية عالمية لمختبرات وبرامج للابتكار المشترك في مقار سيمنس هيلثينيرز، والجامعات والمستشفيات.

يذكر أنه تم حتى الآن تنظيم 100 برنامج لشهادات المركز حول العالم. تضم محفظة ITT أكثر من 2500 مشروع للبحوث والتطوير والمشروعات الإستراتيجية، وأكثر من 1600 اختراع وبراءة اختراع تم تسجيلها، و200 درجة زمالة تُقدم سنوياً للمشاركين في البرنامج، بالإضافة لتعاون البرنامج مع أكثر من 2500 باحث وأستاذ جامعي وطالب من أكثر من 150 جامعة في 38 دولة حول العالم.