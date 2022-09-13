«سيمنس هيلثينيرز» تُسلم أحدث أجهزة التصوير بأشعة X لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي

سلمت سيمنس هيلثينيرز الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات الطبية، جهاز Artis Q with PURE، الذي يمثل أحدث جيل من أجهزة التصوير بأشعة X التشخيصية للكشف عن الأمراض، لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي.

وباعتبارها أول مدينة طبية متكاملة من نوعها في مصر، تقدم جلوبال ميديكال سيتي تجربة استثنائية متكاملة للمرضى في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة، بما في ذلك جراحة العظام، والرعاية الحرجة، والإصابات وجراحات القلب وغيرها.

الشراكة مع جلوبال ميديكال سيتي الأحدث من نوعها لشركة سيمنس هيلثينيرز

وتُعد الشراكة مع جلوبال ميديكال سيتي الأحدث من نوعها لشركة سيمنس هيلثينيرز، وتأتي لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وجميع أنحاء أفريقيا، من خلال تقديم أحدث أجهزة وتطبيقات وتكنولوجيا التشخيص، والعديد من البدائل العلاجية، بالإضافة للاستفادة من الخبرات الطبية العالمية.

وتعليقًا على التعاون مع جلوبال ميديكال سيتي، يقول مايكل شمرمر ، المدير العام لشركة سيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي واريتريا والسودان وليبيا: “باعتبارنا من كبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في مصر، نؤمن بأنّ الطب الدقيق يفتح آفاقًا وإمكانياتِ جديدة لتحقيق مستويات غير مسبوقة في التشخيص الدقيق ووضع استراتيجيات العلاج الملائمة لكل حالة”.

تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بشكل ملحوظ

وأضاف: “مع التطور الهائل والمستمر للتكنولوجيا الطبية، تفخر سيمنس هيلثينيرز بإمداد جلوبال ميديكال سيتي، شريكنا الرئيسي في السوق المصرية، بجهاز Artis Q الذي يعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال التصوير الطبي التداخلي، بهدف تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، مع تمكين المزيد من المرضى من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الفائقة في مصر”.

في الوقت نفسه يدعم Artis Q جهود مقدمي خدمات الرعاية الصحية في نشر ممارسات الطب الدقيق وتطوير طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بشكل ملحوظ، وفق شمرمر.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال الدكتور محمد مدحت النجار، المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي : “تفخر جلوبال ميديكال سيتي بتعاونها المثمر مع شركة سيمنس هيلثينيرز في إقامة وحدة القسطرة التداخلية للقلب والأوعية الدموية والقساطر المخية، حيث تتميز أجهزة القسطرة بكاميرا عالية الجودة لتسجيل أنماط مختلفة من الإجراءات التشخيصية والتداخلية.

وأضاف أن هذا التعاون انطلاقًا من التزامنا المشترك بتحفيز الابتكار التكنولوجي مما يعزز العلاج الوقائي والكشف المبكر بأفضلية ودقة في التشخيص تصل نسبتها إلى 60% مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وأوضح أن القدرات التشخيصية والتطور العلمي الذي يميز جهاز Artis Q يدعم التزامنا المتواصل بتقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لكل مريض في مصر.”

يقدم جهاز Artis Q with PURE مستويات غير مسبوقة من الدقة في التشخيص، من خلال سلاسل التصوير التشخيصي الدقيق بمساعدة عدد من التطبيقات الجديدة، وهو ما يتيح للطبيب وضع خطة علاجية فريدة من نوعها ومصممة خصيصًا لكل مريض، مع تمكين المرضى من مكافحة الأمراض المهددة للحياة مثل أمراض الشريان التاجي والجلطات والأورام وغيرها. يتميز Artis Q أيضًا بتكنولوجيا تحسين جودة الصور من خلال أدائه الفائق وقدرته على التصوير التشخيصي ثلاثي الأبعاد الذي يتميز بأعلى مستويات التباين للصور من أي زاوية تصوير وأيًا كان حجم المريض.