«سيمنس هيلثنيرز» تعلن تعيين كانادي رئيسًا لعملياتها بالشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت سيمنس هيلثنيرز العاملة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن تعيين فيفيك كانادي في منصب رئيس عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويأتي هذا التعيين، في أعقاب قرار الشركة بتوحيد عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بهدف تقديم خدمة أفضل للاحتياجات المتنوعة للشركاء ومقدمي الرعاية الصحية.

ويتمتع كانادي بخبرة تزيد على ثلاثين عامًا في شركة سيمنس، بعدما اكتسب خلالها خبرة كبيرة في مختلف المناطق الجغرافية حيث شغل العديد من المناصب و اخرهم كان منصب المدير الاستراتيجي للشركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان.

كما شغل كانادي قبله منصب رئيس شركة سيمنس هيلثنيرز في الهند وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا وبوتان وجزر المالديف، وخلال هذه الفترة، كان أيضًا رئيسًا مشاركًا في نات هيلث في الهند، حيث كانت لآرائه دور فعال فى صناعة التكنولوجيا الطبية الهندية.

قال فيفيك كانادي: “جاءت تلك الخطوة فى ضوء تعزيز دورنا كشريك موثوق للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، فإن هذا الدمج الهيكلي يمكننا من تجميع نقاط قوتنا في متابعة أهدافنا الأساسية، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الرعاية المتكاملة وتمهيد الطريق أمام طرق مختلفة لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية في أسواقنا.”

كما أضاف كانادي”أشعر بالسعادة والحماس لبدء هذا المنصب الجديد، وأتطلع إلى توحيد قوتنا في المنطقة الجديدة وإحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين المرضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.”

ويتمتع كانادي برؤية تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على حياة المرضى، وزيادة نقاط الاتصال مع الشركاء و المرضى والاستفادة من الفرص المتنوعة في الأسواق النامية اقتصاديًا في أفريقيا والشرق الأوسط، وكجزء من تلك الرؤية الاستراتيجية، ستتضمن مهمته مبادرة ” Access to care”، وهي مبادرة تابعة للشركة تتمحور حول توفير الرعاية الصحية للجميع في كل مكان، حيث تنطوي المبادرة على تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، ومعالجة النقص في الموظفين المؤهلين والكوادر البشرية وتوافر خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات الريفية والمحرومة لإحداث تأثير دائم.

ويعلق كانادي على تلك المبادرة “نطمح إلى تحقيق نتائج وتجارب أفضل للمرضى، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه من خلال تسريع التنمية العالمية، وبناء شراكات استراتيجية، ومكافحة الأمراض الأكثر تهديداً، وإعادة التفكير في سلسلة القيم.

وأضاف “على وجه التحديد، نحن نركز على المشاريع التي تكون في المقام الأول قابلة للتطوير وتناسب استراتيجيتنا مع إحداث تأثير على المجتمعات المحلية، من خلال فتح أسواق جديدة وبناء القدرات وضمان الوصول إلى الجميع”.