سيمنس مصر وتكنو ميتر توقعان اتفاقية لإنشاء أول مركز تدريب على أجهزة القياس الذكية

وقعت شركة سيمنس مصر أول اتفاقية لها مع تكنو ميتر جروب، في مجال التدريب على أجهزة وحلول القياس الذكية لقطاعات المياه والصرف الصحي، في مركز التدريب التابع للمجموعة، وبمقتضى الاتفاقية.

ستوفر سيمنس لمجموعة تكنو ميتر جروب خبراتها في مجال بناء وصقل القدرات والمهارات الفنية للكوادر المتخصصة في أجهزة القياس الذكية، من خلال برامج ودورات تدريبية مبتكرة، لتحسين المهارات الاحترافية لأطقم العمل الفنية في المجموعة، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لتحقيق أعلى معدلات الأداء التشغيلي.

كما ستقوم سيمنس بتصميم وتقديم البرامج والمواد التعليمية المتخصصة والأنشطة التدريبية العملية، والمعايير العامة للبرامج التدريبية ومواد الاختبارات والخبرات التدريبية، وتبادل المدربين والإداريين مع مركز التدريب عند الحاجة لذلك.

يذكر أن تكنو ميتر جروب شركة مصرية ولديها محفظة كبيرة من حلول تصميم وإنتاج وتوزيع معدات وأدوات القياس والتحكم الذكية في عدد من القطاعات في السوق المصري، خاصة الري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي.

قال مصطفى الباجوري-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: “سيتم تدشين أول مركز تدريبي في مصر لأجهزة القياس الذكية والمتطورة ، ونتطلع لتطوير مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال حلول القياس في مصر، وصقل المهارات الفنية والهندسية المتخصصة من أجل تحسين استدامة قطاع المياه في السوق المحلي”.

وقال محمد عويضة، رئيس تكنوميتر جروب، تمتد علاقة شركة سيمنس مع مجموعه تكنوميتر مصر TMG لأكثر من 20 عاما، شهدت خلالها العديد من النجاحات في مختلف المجالات خصوصا قطاعات المياه والصرف الصحي والانظمة المرتبطة بإدارة المحطات ومراقبة الشبكات وتقليل الفاقد علاوة على الإيرادات بالعدادات الذكية.

وتتوج هذه العلاقة بتوقيع عقد مركز التدريب لخدمة مختلف القطاعات وأيضا المنطقة العربية والافريقية مما يؤكد اهتمام الطرفين بتنمية العنصر البشري لمواكبة التكنولوجيا المتطورة وتحويل ذلك إلى مردود فني ومالي لصالح جميع الأطراف”.