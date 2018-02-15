سيمنس تنهى تنفيذ 20 وحدة توليد بقدرة 8000 ميجاوات

عمر سالمتستعد شركة «سيمنس» الألمانية للانتهاء من تنفيذ الوحدة الثامنة بمحطة كهرباء بنى سويف، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء خلال أيام، ليرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت إلى 20 وحدة فى 3محطات، البرلس، والعاصمة الإدارية، وبنى سويف.قالت صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ل

عمر سالم

تستعد شركة «سيمنس» الألمانية للانتهاء من تنفيذ الوحدة الثامنة بمحطة كهرباء بنى سويف، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء خلال أيام، ليرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت إلى 20 وحدة فى 3محطات، البرلس، والعاصمة الإدارية، وبنى سويف.

قالت صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، إن الشركة الألمانية، تقوم بتشغيل الوحدة السابعة بمحطة كهرباء البرلس بقدرة 400 ميجاوات خلال أيام.

أوضحت فى تصريح لـ«المال»، ﺃﻥ إجمالى القدرات التى أضافتها «سيمنس» للشبكة القومية، يصل إلى 8000 ميجاوات، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 3200 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻣﻦ 10 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭ2800 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 7 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ، ﻭ2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻣﻦ 4 وحدات ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ «سيمنس» تتولى تدشين ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ بنظام،«EBC+Fainanc التنفيذ والتصميم والانشاء والتمويل»، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء سداد ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ عدة أعوام.

تقوم 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻰ «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﻤﺎ «ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ».

ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن إجمالى ما حصلت عليه الشركة الألمانية يصل إلى 4 مليارات يورو، قيمة الأعمال التى انتهت من تنفيذها الشركة الألمانية بالمشروعات.

أضاف المصدر أن إنشاء شركات «سيمنس» التى تطرح بالبورصة المصرية، لا جديد فيه حتى الآن، وأن إنشاء الشركات متوقف على انتهاء الدراسة التى يقوم بها الاستشارى الخاص بالطرح، هى شركة Ni Capital التابعه لوزارة التخطيط.

أشار المصدر إلى أنه لن يوضع الهيكل التنظيمى للشركات قبل تشغيل المحطات، أو هيكل الملكية وكيفية إدارة وتشغيل الشركات والمشروعات، لافتاً إلى أن كل تلك الأمور تحديدها عقب انتهاء الاستشارى من الدراسات الخاصة بالطرح.