سيمنس تنهى تنفيذ 12 وحدة توليد بقدرة 5200 ميجاوات

تشغيل الوحدة الخامسة بالبرلس خلال أيام.. و«القابضة» تسدد 25 مليون يوروالمال ـ خاصتستعد شركة «سيمنس» الألمانية للانتهاء من تنفيذ الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء خلال أيام .وبانتهاء الوحدة الخامسة، يرتفع إجمالى عدد

تشغيل الوحدة الخامسة بالبرلس خلال أيام.. و«القابضة» تسدد 25 مليون يورو





المال ـ خاص

تستعد شركة «سيمنس» الألمانية للانتهاء من تنفيذ الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء خلال أيام .

وبانتهاء الوحدة الخامسة، يرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت «سيمنس» من تنفيذها إلى 12 وحدة بثلاث محطات، هى البرلس والعاصمة الإدارية وبنى سويف.

وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، إن الشركة الألمانية، ستقوم بتشغيل الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء البرلس بقدرة 400 ميجاوات خلال أيام.

وأوضحت – فى تصريحات لـ «المال» – ﺃﻥ إجمالى القدرات التى ستكون قد أضافتها «سيمنس» للشبكة القومية، سيصل لنحو 5200 ميجاوات، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻣﻦ 6 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 5 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ، ﻭ 800 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ «سيمنس» تتولى تدشين ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ بنظام،« EBC+Fainanc التنفيذ والتصميم والانشاء والتمويل»، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء سداد ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ عدة ﺳﻨﻮﺍﺕ .

ﻭﻳﻘﻮﻡ 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻰ «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ» ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ» ﻭ«HSBC» ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ « سيمنس » ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﻤﺎ «ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ ».

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ « ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه من المقرر أن تسدد الشركة نحو 25 مليون يورو قيمة الأعمال التى انتهت من تنفيذها الشركة الألمانية بالمشروعات الثلاثة.

وأضاف المصدر أن إنشاء شركات «سيمنس» التى سيتم طرحها بالبورصة المصرية لا جديد فيه حتى الآن، وأن إنشاء الشركات متوقف نظرا لانشغال الوزارة بهيكلة الدعم والموازنة الجديدة للوزارة، وتطوير قطاعى نقل وتوزيع الكهرباء.