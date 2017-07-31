سيمنس تنفذ 16 وحدة توليد فى 3 محطات

❐ مصدر: تأجيل طرح شركاتها فى البورصة لحين انتهاء ni capital من الدراساتعمر سالمتستعد شركة «سيمنس» الألمانية، للانتهاء من تنفيذ الوحدة السادسة بمحطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء خلال أيام.وبانتهاء الوحدة السادسة، يرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت &l

❐ مصدر: تأجيل طرح شركاتها فى البورصة لحين انتهاء ni capital من الدراسات



عمر سالم

تستعد شركة «سيمنس» الألمانية، للانتهاء من تنفيذ الوحدة السادسة بمحطة كهرباء البرلس فى كفر الشيخ، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء خلال أيام.

وبانتهاء الوحدة السادسة، يرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت «سيمنس» من تنفيذها إلى 16 وحدة فى 3 محطات، هى البرلس، والعاصمة الإدارية وبنى سويف.

قالت صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، إن الشركة الألمانية، تشغل الوحدة السادسة بمحطة كهرباء البرلس بقدرة 400 ميجاوات خلال أيام.

وأوضحت فى تصريح لـ «المال»، ﺃﻥ إجمالى القدرات التى أضافتها «سيمنس» للشبكة القومية بانتهاء الوحدة السادسة، يصل إلى 6400 ميجاوات، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻣﻦ 6 ﻭﺣﺪﺍﺕﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺑﻨﻰﺳﻮﻳﻒ، ﻭ2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 6 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ، ﻭ1600 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 4 وحداتﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

وتقوم «سيمنس» بتدشين ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ بنظام،« EBC+Fainanc التنفيذ والتصميم والإنشاء والتمويل»، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء سداد ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ عدة أعوام.

ﻭتﻘﻮﻡ 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» بتمويل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻫﻤﺎ«ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ ».

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ كهرباء، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻴﻦﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻨﻰﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﺇﻧﺸﺎ ﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن إجمالى ما حصلت عليه الشركة الألمانية يصل إلى 2.5 مليار يورو، قيمة الأعمال التى انتهت من تنفيذها الشركة الألمانية بالمشروعات الثلاثة.

وأضاف المصدر أن إنشاء شركات «سيمنس»، التى تطرح فى البورصة المصرية لا جديد فيه حتى الآن، وأن الأمر متوقف على انتهاء الدراسة التى يقوم بها الاستشارى الخاص بالطرح، وهى شركة Ni Capital التابعه لوزارة التخطيط.

وأشار إلى أنه لم ينتهى حالياً من وضع

الهيكل التنظيمى للشركات، أو هيكل الملكية، وكيفية إدارة وتشغيل الشركات والمشروعات، لافتاً إلى أن كل تلك الأمور تحديدها عقب انتهاء الاستشارى من الدراسات الخاصة بالطرح.

