سيمنس تفتتح أول مركز لتقنيات نموذج المدن الذكية في مصر

افتتحت سيمنس أول مركز لتجربة نموذج المدن الذكية في مصر، والذي يقدم للعملاء تجربة غامرة تدمج بين العالمين الواقعي والرقمي ، ويستعرض أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لإقامة بنية تحتية ومبان وصناعات في المدن الذكية بحيث تتسم بالاستدامة والكفاءة.

المدن الذكية

ويهدف مركز تجربة المدن الذكية لتقديم إلى أهداف متكاملة مستمدة من المشروعات الفعلية التي قامت الشركة بتنفيذها، بما يضمن بالفعل إقامة مدن ذكية ناجحة على أرض الواقع. وانطلاقًا من هذا المفهوم، كما يمكن للزائرين إدراك مزايا تحول مجتمعاتنا ومدننا الحالية إلى مدن ذكية، والاطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية للبنية التحتية الذكية للمباني، بما في ذلك خطوط إمداد الكهرباء ،وأساليب إدارة الطاقة، الحلول الذكية لتوزيع الطاقة، ونظم SCADA لإدارة مرافق المياه والغاز الطبيعي والكهرباء.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنّ افتتاح أول مركز لتقنيات و تجربة المدن الذكية في مصر والذي طورته سيمنس، يُمثل خطوة مهمة تتوافق مع استراتيجية التطور الرقمي في مصر، كما نشجع ونثمن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة للدولة، من خلال الاعتماد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية والابتكارات، بما يتيح منصة متكاملة للمدن الذكية تتسم بأعلى مستويات الكفاءة

ويأتي افتتاح مركز سيمنس لتجربة المدن الذكية في مصر مكملًا للاستراتيجية الرقمية للبلاد، والتي تتضمن إقامة وتطوير 17 مدينة ذكية تستفيد من أحدث الحلول التكنولوجية، من أجل تسهيل انتقال مصر لمجتمع رقمي متكامل.

وقال فرانك هارتمان-سفير ألمانيا في مصر ، إن ألمانيا تُعد دائمًا شريكًا لمصر في استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها ، ونشهد اليوم خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تسهيل انتقال مصر للاقتصاد الرقمي بصورة متكاملة

وأوضح هارتمان إنّ سيمنس تشارك بصورة قوية في الإسراع بوتيرة مشروعات البنية التحتية الذكية في مصر، بدعم من أحدث حلولها الرقمية وابتكاراتها التكنولوجية وعملياتها التشغيلية المستدامة، من أجل المساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة” .

وأوضحت سيمنس في بيانها ، باعتبارنا أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر، ومن أكثر المساهمين في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية، فإنّ المركز يدعم استراتيجية الاستدامة في البلاد، ويعمل على تسريع مسيرة تحول مصر إلى الاقتصاد الرقمي من خلال ما توفره سيمنس من حلول ذكية لإمدادات الكهرباء والتشغيل الآلي للمباني.