«سيمنس» تعيد تعريف منظومة السكك الحديدية في مصر اعتمادًا على الحلول المبتكرة

صرح المهندس طارق على، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في مصر بأنه: “انطلاقًا من رؤيتنا المستقبلية والتزامنا بتحديث تجربة السفر عبر السكك الحديدية، فإن سيمنس موبيليتي تقدم ما من شأنة احداث تغيير جذري في تجربة السفر والتنقل عند ملايين المصريين.

وقال أنه ومن خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر النقل TransMEA2023 ، فإن سيمنس موبيليتي تجسد مدى قدرتها على الابتكار لتقديم تجارب سفر غير مسبوقة، وصياغة مستقبل جديد يصبح فيه السفر بالقطار أكثر كفاءةً واستدامةً وتطوراً.”

و استعرضت سيمنس موبيليتي أحدث حلولها المبتكرة لقطاع السكك الحديدية، وهو ما يؤكد التزام الشركة طويل الأجل لتطوير البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية في مصر من خلال مشروعها العملاق الجاري إنشاؤه.

وأوضح أن في مقدمة الابتكارات التي يتم استعراضها، أول ظهور لقطار “ديزيرو “Desiro الكهربائى الإقليمي (160 كم/ساعة)، والذي يتميز بخصائص تجمع بين الابتكار، والتصميم الذي يركز على راحة الركاب وكذلك تعزيز الاستدامة البيئية. تصل السعة الإجمالية لقطار ديزيرو إلى 849 راكباً، ويعمل تصميم القطار المكون من طابقين على رفع كفاءته في الأداء وزيادة راحة الركاب.

كما يتضمن القطار باقة متنوعة من وسائل الراحة الحديثة التي يستفيد منها الركاب، ومن بينها أربع دورات مياه، ومكانين للكراسي المتحركة لمتحدي الإعاقة، وعربة ترولي خاصة، وكذلك أحدث نظم معلومات للركاب. ومن بين المزايا المتطورة التي يضمها القطار أيضًا 24 كاميرا مراقبة CCTV، ومقابس الكهرباء ومخارجUSB متاحة بسهولة للاستخدام.

وقال “طارق” إنّ التزام سيمنس موبيليتي بتحديث وتعزيز قدرات السكك الحديدية في مصر يمتد أيضًا لخارج حدود البلاد، حيث ستنتهي الشركة قريبًا من تصنيع أول قطار كهربائى سريع سيتم تشغيله في مصر من طراز فيلارو Velaro (230 كم/ساعة) في مصانع الشركة بألمانيا.

وتابع: بمجرد استكمال تصنيعه، سيتم شحن قطار الفيلارو Velaro إلى مصر، وهو ما يمثل بداية عصر جديد لقطاع السكك الحديدية في مصر.

منظومة القطار الكهربائى السريع في مصر

تقوم سيمنس موبيليتي بالتعاون مع شركائها المحليين بإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كم وتربط 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد بقطارات يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/ساعة. عند إكتمال هذه الشبكة الكهربائية فإنها ستقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% مقارنة بوسائل النقل البرية الحالية سواءً بالسيارات أو الحافلات.

وأوضح رئيس شركة سيمنس أنها ستقوم بتوريد 41 قطارًا كهربائيا سريعاً من طراز “فيلارو “Velaro، و94 قطار إقليمي ذو سعة عالية من طراز “ديزيرو “Desiro، و41 جرار بضائع من طراز “فيكترون “Vectron. يتضمن هذا العقد أيضًا إقامة ثمانية ورش ونقاط لتخزين القطارات، وعقد لتقديم خدمات الصيانة يمتد لـ 15 عامًا.

وأضاف: كما ستقوم سيمنس موبيليتي كذلك بتركيب نظام إشارات آمن وموثوق اعتمادًا على تكنولوجيا النظام الأوروبي للتحكم الآلى في مسير القطارات (ETCS L2) على الخطوط الثلاث الجديدة التي يتضمنها المشروع، فضلاً عن نظام لإمداد الطاقة الكهربائية والذي سيوفر طاقة فعالة ومستمرة للمشروع.

شبكة القطار الكهربائى السريع

يعزز خط حدائق أكتوبر (6 أكتوبر) – أبو سمبل (1100 كم) التنمية المستدامة والربط بين المناطق الحضرية المختلفة في مصر من الشمال للجنوب على طول مجرى نهر النيل، إذ ان التركيز على سهولة الوصول والاستفادة من الخط وحداثة تجربة السفر، يعزز امكانيات هذا الخط على دعم الفرص الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الحضرية المستدامة.

بينما سفاجا – الغردقة – قنا (225 كم): من أجل تنشيط حركة السياحة في الأقصر، وربط مواقع ووجهات التراث العالمي مع شواطئ البحر الأحمر.، سينقل هذا الخط المسافرين مباشرة للمعالم التاريخية، وسيساهم في تنمية قطاع السياحة في مصر. بالإضافة لذلك، سيؤدي دمج خط شحن البضائع من وإلى ميناء سفاجا لتعزيز حركة الواردات والصادرات، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي لمصر.

العين السخنة – الإسكندرية – مرسى مطروح (660 كم): يمثل هذا الخط طفرة فى نقل الركاب والبضائع من خلال ربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة وكذلك بالمناطق والمدن الرئيسية على هذا الخط وصولاً لمدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح، وبالتالي تعزيز الربط والتنقل بين المدن بمنظومة نقل حديثة ومستدامة.