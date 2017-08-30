سيمنس تستعد لتشغيل وحدتين دورة مركبة لمحطة بني سويف

المال ـ خاص: تستعد شركة «سيمنس» الألمانية، للانتهاء من تنفيذ أول وحدتين بنظام الدورة المركبة الخاصة بمحطة كهرباء بنى سويف، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء، خلال ديسمبر المقبل. وبانتهاء الوحدتين، يرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت «سيمنس» من تنفيذها إلى 18 فى 3 محطات، هى:

المال ـ خاص:

تستعد شركة «سيمنس» الألمانية، للانتهاء من تنفيذ أول وحدتين بنظام الدورة المركبة الخاصة بمحطة كهرباء بنى سويف، وإضافتها للشبكة القومية للكهرباء، خلال ديسمبر المقبل.

وبانتهاء الوحدتين، يرتفع إجمالى عدد الوحدات التى انتهت «سيمنس» من تنفيذها إلى 18 فى 3 محطات، هى: البرلس، والعاصمة الإدارية، وبنى سويف.

قالت صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، إن الشركة الألمانية، انتهت من تشغيل الوحدة السادسة بمحطة كهرباء البرلس بقدرة 400 ميجاوات منذ أيام.

وأوضحت فى تصريح لـ«المال»، ﺃنه بانتهاء الوحدتين ترتفع القدرات التى أضافتها «سيمنس» للشبكة القومية، ليصل إجمالى القدرات إلى 7200 ميجاوات، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 3200 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 8 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺑﻨﻰﺳﻮﻳﻒ، ﻭ2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 6 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ، ﻭ1600 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ 4 وحدات ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

وتقوم «سيمنس» بتدشين ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ بنظام «EBC+Fainanc التنفيذ والتصميم والإنشاء والتمويل»، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء سداد ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ عدة أعوام.

وتقوم 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، هى «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» بتمويل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، وﻫﻤﺎ«ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ».

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ كهرباء، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تستعد لتسديد دفعة جديدة من مستحقات سيمنس الألمانية خلال أيام نتيجة أعمال الشركة فى المشروعات الثلاثة.

وأضاف المصدر لـ”المـال” أن الشركة حصلت منذ فترة على 2.5 مليار يورو، رافضاً الإفصاح عن قيمة ما سيتم سداده لصالح سيمنس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية مثل السويدى وأوراسكوم تستفيد من المشروعات، لاسيما أنهما اقتنصتا حجم أعمال كبيرًا.