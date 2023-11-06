«سيمنس العالمية» تعلن بدء تنفيذ الأعمال للأنظمة الإلكتروميكانيكية من شبكة القطار الكهربائي السريع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، الإعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للأنظمة الإلكتروميكانيكية للخطّين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف شركات سيمنس العالمية، وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب الخاصة بعقد خطّي (السادس من أكتوبر/ أسوان)، و(الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر) لمشروع القطار الكهربائي السريع،

حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور اللواء طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسيد مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي، والمهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وعلى هامش التوقيع، قدّم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ على رعايته للمؤتمر ودعمه الدائم لمجال توطين صناعة النقل في مصر،

مضيفًا أننا ننفّذ على الأرض أعمال البنية التحتية للمشروعين من أعمال الجسور والمسار والمحطات والأعمال الصناعية (كباري- أنفاق)، وتوريد البازلت والفلنكات،

كما قدّم الشكر للدكتور رونالدبوش رئيس شركة سيمنز العالمية على تعاونه لإتمام هذا الاتفاق والتعاون في إزالة كل المعوقات للمشروعين، وأشكره مرة ثانية على دوره الكبير لتنفيذ هذا المشروع الضخم،

كما أشكر أعضاء التحالف مع سيمنز؛ وهما شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم، على تعاونهم للنهضة بقطاع النقل في مصر بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة به،

مضيفًا أن كل الأعمال يشرف عليها استشاري عالمي هو سيسترا ليصبح هذا المشروع هو أكبر مشروع تم تنفيذه بالشرق الأوسط، بالتعاون بين وزارة النقل وشركة سيمنز العالمية.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم،

والتى ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليًّا، سواء عبر شبكة القطارات القائمة أم عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وأعرب الدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، عن سعادته البالغة بالتعاون الإستراتيجى بين سيمنس ووزارة النقل المصرية متمثلًا فى مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع،

مؤكدًا أن هذا الاتفاق دليل على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري ومجسدةً لروح الصداقة والتعاون الوثيق بين مصر وألمانيا.