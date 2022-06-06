«سيمنز» تورد أول دفعة من معدات القطار السريع «العلمين- السخنة» أغسطس المقبل

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة سيمنز العالمية، المشارك الرئيسى لشركتى «المقاولون العرب وأوراسكوم» فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع – الخط الأول – «العلمين- السخنة»، ستبدأ شحن أول دفعة من معدات إنشاء وتشغيل الخط مطلع أغسطس المقبل، بالتزامن مع قرب استلام «المقاولون العرب، وأوراسكوم» معدات ومهمات للمشروع بقيمة 100 مليون يورو.

وأضافت المصادر أن الممهات تشمل أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربائية، للقطاع الأول من المشروع فى المسافة من حلوان حتى السخنة، والذى انتهت شركات المقاولات العاملة من تنفيذ تسوية الجسور الخاصة به، وإقامة مبانى بعض المحطات، ويتم حاليا استكمال الأعمال الإنشائية اللازمة للمسار الممتد من برج العرب إلى مطروح.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا توقيع عقد بناء خطى سكة حديد فائق السرعة بطول 1315 كيلومترا بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى «سيمنز موبيليتى» و«أوراسكوم كونستراكشون» و« المقاولون العرب» بخلاف الخط المذكور سابقا الذى تم توقيعه فى 2020.

وأشارت المصادر إلى أن المعدات تسدد قيمتها من القرض الذى وفرته الشركة الألمانية عبر البنك الألمانى البالغ 3 مليارات دولار لتغطية جميع الأعمال التى تنفذها فى المشروع.

وتتكون شبكة القطار من 3 خطوط: الأول الذى تم توقيع عقده فى سبتمبر 2020 ويمتد بطول 660 كيلومترا من العين السخنة على البحر الأحمر، مرورا بمدينة العلمين ثم محافظة مرسى مطروح على البحر المتوسط، والثانى بطول 1100 كيلومتر من القاهرة الكبرى مرورا بمحافظات الصعيد حتى أبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية، والأخير بطول 215 كيلومترا، ويمر بمحافظات الأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

ويستغرق القطار الكهربائى السريع، الذى سيكون بديلا عن شبكة سكك حديد مصر الحالية، أقل من ساعة تقريبا لنقل الركاب بين القاهرة والإسكندرية، ونحو 4 ساعات بين القاهرة وأسوان، وسيقوم التحالف المكون من «سيمنز» و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب» بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة 15 عاما.