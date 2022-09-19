سيمنز تبدأ إنتاج قطارات مصر السريعة نوفمبر المقبل

قام الفريق مهندس كامل الوزير والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الالمانية وهو المصنع الذي يقوم بتصنيع القطارات السريعة والقطارات الإقليمية لشبكة القطار الكهربائي السريع.

كان كان في استقبال وزير النقل، مايكل بيتر رئيس شركة سيمنز موبيليتي وجميع قيادات شركة سيمنز.

بدأت الجولة بعقد اجتماع تعريفي عن المصنع وخطوط الإنتاج والتي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية.

ثم تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج الخاصة بقطارات شبكة القطار الكهربائي السريع سواء القطارات السريعة او الاقليمية.

حيث وصلت جميع المواد الخام إلى المصنع، ومن المخطط البدء في في الإنتاج الكمي للقطارات الخاصة بمصر بداية من شهر نوفمبر القادم.

وأكد الوزير خلال جولته أن هذه الجولة التفقدية المصنع وخطوط الإنتاج تجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من الجانبين لإنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

ووفقا للضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها خاصة وأن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا عنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

لفت المنظومة الجديدة من شبكة القطارات السريعة المصرية، تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم.

و أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وأن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية.

حيث يربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية العلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

وأوضح أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وتغطي أنحاء الجمهورية.

كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

وتعليقًا على هذا الحدث،قال مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: “نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر.

وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد.

يساهم أيضًا هذا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً.”