«سيمكس مصر» تشارك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت شركة «سيمكس مصر» المتخصصة في قطاع مواد البناء المستدامة في السوق المصرية، عن تنفيذ مجموعة من المشاريع المبادرات المتنوعة خلال عام 2022 إذ نجحت الشركة في تحقيق مجموعة من الأهداف، سواء كانت في مجال عمليات الشركة، أو العمل المناخي والحفاظ على البيئة، أو خدمة المجتمع.

وشاركت شركة «سيمكس مصر» في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف من خلال تزويد المشروع بما يصل إلى 220 ألف متر مكعب من منتجات الخرسانة.

وهو المشروع الذي من المتوقع أن يحدث نقلة في قطاع النقل في مصر كونه يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى.

سيمكس مصر

كما شاركت الشركة في مجموعة من المشروعات السكنية والتجارية من خلال مجموعة من منتجاتها المختلفة التي أصبحت ركيزة أساسية في كافة أنحاء الجمهورية.

«سيمكس مصر» تحتفل بمرور خمسة أعوام على إطلاق أول منصة رقمية لمواد البناء

وعلى صعيد التحول الرقمي، تحتفل الشركة بمرور 5 أعوام على إطلاق منصة «سيمكس جو» كأول منصة رقمية في قطاع مواد البناء في مصر تهدف إلى تطوير وتسهيل عملية شراء المنتجات، بالإضافة إلى إمكانية متابعة وإدارة كل خطوة من خطوات العمل بداية من الشراء وحتى التسليم وهو ما يُعد بمثابة نقلة نوعية داخل هذا القطاع.

واستحوذ العمل المناخي على جزء كبير من اهتمامات الشركة خاصة مع استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي “COP27” إذ جاءت «سيمكس مصر» على رأس المشاركين في القمة لاستكمال كافة جهودها تجاه التغير المناخي وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، فرناندو جونزالز والذي شارك في العديد من الفاعليات منها حلقة نقاشية مع مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة ومواد البناء.

وتناول المشاركون التحديات العالمية التي يواجهها القطاع للتخلص من الكربون من النظام البيئي في قطاع البناء والإنشاء وسلاسل الإمداد.

كما شارك أيضا في فاعليات ائتلاف المحركون الأوائل بحضور جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ.

أما فيما يخص العمل المجتمعي، فقد تعاونت «سيمكس مصر» مع مبادرة «فيري نايل» لتنظيف نهر النيل من خلال جمع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والمعالجة الآمنة للنفايات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال استخدامها كوقود بديل في مصنع أسمنت أسيوط.

ومنذ توقيع البروتوكول، تسلمت سيمكس 5 شاحنات مُحملة بنفايات غير خطرة وغير قابلة للتدوير بكمية تقدر إجمالاً بقرابة 28 طن لتحويلها إلى وقود بديل في مصانع أسيوط، بدلا من استخدام الوقود الأحفوري.

حملة «كفاية بلاستيك»

قام العاملون بالشركة بإطلاق حملة «كفاية بلاستيك» للتوقف عن استخدام البلاستيك داخل العمل، وهو ما يأتي استكمالًا لجهود الشركة وتوجهاتها نحو مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، حيث ركزت المبادرة على ثلاثة ركائز هم:

التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة: وفي هذا الصدد قامت الشركة بتوفير حقائب من القماش لجميع العاملين لاستخدامها عند الذهاب لشراء مستلزماتهم، وذلك بدلا من الأكياس البلاستيكية.

وبما أن كل شخص يستخدم ما يزيد عن 700 كيس بلاستيكي سنويًا (حسبما أوردت منظمة ورلد كاونت)، فسيساهم العاملين لدى سيمكس في توفير مليون وستمائة وعشرة ألف كيس بلاستيكي سنويًا، وذلك من خلال الالتزام بالتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية.

التوقف عن استخدام الزجاجات البلاستيكية: وزعت الشركة على العاملين زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام والتي تحتفظ ببرودة المياه، وذلك لغرض استخدامها عوضا عن الزجاجات البلاستيكية.

التخلص الآمن من الأكياس البلاستيكية: وضعت الشركة صندوقين في القاهرة وفي أسيوط لمدة خمسة أيام، وذلك لجمع الأكياس البلاستيكية التي يحتفظ بها العاملين، واستبدالها بهدايا وقسائم تقدم وفق عدد الأكياس التي تم التخلص منها. وقد تمكنت الشركة من جمع أكثر من 26 ألف كيس بلاستيكي من العاملين، وذلك خلال فترة الحملة، وتم تقديم هذه الأكياس إلى مبادرة “فيري نايل”، حيث ستقوم مجموعة من النساء بإعادة تدويرها وصنع أكياس ومنتجات أخرى منها.