سيمكس تطلق أول منصة تفاعلية لمواد البناء

المرسي عزت: أعلنت شركة سيمكس الرائدة عالميا في مجال صناعة مواد البناء عن إطلاقها أول "منصة رقمية تفاعلية" أطلقت عليها "سيمكس جو"، والتي من شأنها أن تحدث تحول غير مسبوق في صناعة مواد البناء على مستوى العالم، حيث تجمع "سيمكس جو" بين خبرة سيمكس الرائدة في مجال مواد البناء وأحدث الابتكارات الرقمية، وال

المرسي عزت:

أعلنت شركة سيمكس الرائدة عالميا في مجال صناعة مواد البناء عن إطلاقها أول “منصة رقمية تفاعلية” أطلقت عليها “سيمكس جو”، والتي من شأنها أن تحدث تحول غير مسبوق في صناعة مواد البناء على مستوى العالم، حيث تجمع “سيمكس جو” بين خبرة سيمكس الرائدة في مجال مواد البناء وأحدث الابتكارات الرقمية، والتي ستقدم الشركة من خلالها خدمات متكاملة لعملائها باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وقال فيرناندو جونزاليز، الرئيس التنفيذي لشركة سيمكس العالمية، إن إطلاق تلك المنصة هو نتيجة للمبادرة الاستراتيجية والعمل الدؤوب للعاملين بالشركة، كما أنها دليل على طريفة تفكيرنا والتي تضع العميل محور اهتمامنا وتركز بلا توقف على الابتكار والتقدم”، مؤكدا أن “سيمكس جو” تقدم تجربة فريدة لعملائنا تفوق كل ما قدم في الماضي، حيث إنها تعد الأولى من نوعها في مجال صناعة مواد البناء”.

وأضاف أن المنصة ستجعل الشركة أقرب لعملائها، وذلك من خلال تقديم الخدمات إلى العملاء بشكل أسرع وأكثر شفافية وأعلى كفاءة، بما يفتح لهم ولنا من آفاق جديدة للنمو والتقدم.

وكانت شركة سيمكس قد أطلقت في وقت سابق هذا العام وحدتها الجديدة للابتكارات “سيمكس فنتشرز”، والتي تركز على إشراك الشركات الناشئة ورواد الأعمال والجامعات وكافة الأطراف المعنية التي من المتوقع أن تساهم في تشكيل البيئة المستقبلية لقطاع البناء والتشييد، وذلك من خلال تناول أصعب تحديات هذا المجال الحيوي حول العالم.