«سيمبل كامب» الألمانية تورد معدات مشروع «تكنولوجيا الأخشاب» بالبحيرة مطلع 2021

سداد %10 من قيمة التعاقد مع «بتروجت» نظير الأعمال بالموقع

كشف مسئول حكومى رفيع المستوى فى تصريحات لجريدة «المال» أن شركة تكنولوجيا الأخشاب خاطبت شركة «سيمبل كامب» الألمانية، المسئولة عن توريد معدات مشروعها الجديد فى البحيرة، للتعجيل بإرسال المعدات والآلات الخاصة بالمشروع.

وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على بدء توريد المعدات الخاصة بالمشروع مطلع 2021، بدلا من أبريل أو مايو المقبلين كما كان مخططا.

ويتضمن مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب إنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «إم دى إف»، بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنوياً، بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو أول مصنع لإنتاجها باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

وأكد المسئول أن «تكنولوجيا الأخشاب» خاطبت أيضا الجانب الألمانى لسرعة إرسال التصميمات الهندسية والفنية التى سيتم على أساسها تركيب القواعد الخاصة بالآلات والمعدات، وبالفعل استجاب وتم إرسالها.

وتتوزع الاستثمارات الإجمالية للمشروع بين قرض تبلغ قيمته 150مليون يورو، وما سيتم تدبيره ذاتيا عبر قطاع البترول، بمساهمة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، و«سيدبك»، و«بتروجت»

ويقود بنك القاهرة تحالفا مصرفيا مع بنكى الأهلى ومصر لتدبير القرض وقيمته 150 مليون يورو.

مصدر حكومى يرجح توقيع عقد التخصيص مع المحافظة خلال أيام

على صعيد آخر، رجح المسئول لجريدة «المال» توقيع عقد تخصيص أرض مشروع إنتاج الأخشاب التابع للشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب مع محافظة البحيرة خلال أيام.

وقال إن شركة تكنولوجيا الأخشاب انتهت من ترتيبات وإجراءات ما قبل التوقيع، وتنتظر حاليا دعوتها من قبل المحافظة لتوقيع التعاقد الخاص بموقع المشروع.

ولفت إلى أنه تم تخليص أرض المشروع بالكامل من إشغالات الأهالى، وجار حاليا تنفيذ شركة بتروجت لعمليات تجفيف وشفط المياه من البحيرة المتواجدة بالموقع على مساحة 88 فدانا، من إجمالى مساحة المشروع البالغة114 فدانا

وتابع: «الجزء المتبقى من المساحة، والبالغ 26 فدانا والذى سيتم تأسيس المصنع عليه تمت تهيئته بنسبة تتجاوز %90، وجار حاليا تجهيزه لوضع القواعد التى سيتم تركيب الآلات والمعدات الألمانية عليها».

وأوضح أن القرض المعبرى الذى تم الحصول عليه مؤخرا عجل من خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع مع شركتى «سيمبل كامب» الألمانية و«بتروجت».

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى بخبر يكشف عن موافقة بنك القاهرة على تدبير قرض معبرى بقيمة 66 مليون يورو لصالح مشروع الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، من القرض الأساسى الخاص بمشروعها.وتابع المسئول: من خلال القرض المعبرى تم فتح اعتماد لصالح «سيمبل كامب» بنسبة %75 تقريبا من قيمة تعاقدها لتوريد الآلات، وتسديد %10 من قيمة التعاقد مع شركة «بتروجت».

وقال المسئول إنه رغم جدوى ومساهمة القرض المعبرى، فى التعجيل بخطوات تنفيذ المشروع فإنه لابد من الإسراع فى الحصول على باقى قيمة القرض للوفاء بباقى الالتزامات.

وأشار إلى أن تقديم البنوك المحلية لباقى قيمة القرض مرتبط بتوقيع عقد تخصيص الأرض مع محافظة البحيرة.

يذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة وقعت بين المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، وبتروجت المقاول العام للمشروع، و«سيمبل كامب»، خلال معرض «إيجبس 2020» فبراير الماضى.

وأوضح وزير البترول طارق الملا، آنذاك، أن المشروع يعد من أهم المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها ضمن خطتها للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، والتى تسهم فى توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات فى السوق المحلية.