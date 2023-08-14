«سيمبل» تستهدف الوصول إلى «نقطة التعادل» نهاية 2023

تستهدف شركة «سيمبل» المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا» الوصول إلى نقطة تعادل التكاليف مع الإيرادات أو ما يعرف بـ «break-even point» نهاية العام الجارى.

قال كريم توفيق الشريك المؤسس فى «سيمبل» إنه من الصعب فى ظل الظروف والمعطيات الحالية الجزم بالوقت الذى تتحول فيه الشركة إلى الربحية بشكل تام، موضحًا أن هناك عددًا من التحديات التى تواجه الكيانات العاملة فى القطاع حاليًا.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن ارتفاع أسعار الفائدة، وتحوط صناديق الاستثمار يشكل تحديا للشركات الناشئة، ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويلات.

وأشار إلى أن «سيمبل» ضاعفت حجم مبيعاتها 3 مرات خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة 2022، فيما بلغ عدد العملاء الذين تعاقدت معهم حوالى 700 تاجر حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يغطون نحو 2500 نقطة بيع موزعة على مناطق مختلفة.

ولفت «توفيق» إلى أن شركته تستهدف التوسع خارجيًا، وتضع السوق السعودية على رأس أولوياتها إلا أنها ترُجئ هذه الخطوة لحين توافر الشروط الملائمة، موضحًا أنها تعمل حاليًا على الانتشار محليًا، وتجهيز بنيتها التحتية حتى تكون مؤهلة لذلك ولجذب مستثمرين جدد.

وتأسست شركة سيمبل «Sympl» فى أكتوبر 2022 وهى أول منصة من نوعها تمكن التجار من بيع منتجاتهم وخدماتهم إلى العملاء حاملى كروت بنكية والدفع لاحقًا على خطط قصيرة المدى بدون فوائد طبقا لاحتياجات كل عميل، كما تمنح عملاءها الفرصة لإدارة نفقاتهم بشكل أفضل وتوفير أموالهم عن طريق الدفع لاحقًا على 3 أو 4 أو 5 دفعات سواء كل أسبوع أو أسبوعين، أو حتى كل شهر بدون فوائد أو إجراءات.