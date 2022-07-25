«سيمبل» تتعاقد مع «OPAY Egyp» لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها

تعاقدت شركة سيمبل (Sympl) للحلول والتكنولوجيا المالية الرائدة في مجال “الدفع لاحقاً” وشركة OPAY Egypt اتفاقية بغرض إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها.

وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس محمد الفقي – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sympl ومحمود خضر رئيس تطوير الأعمال لشركة OPAY Egypt .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات الدفع والتحصيل لعملاء شركة Sympl من خلال إستخدام شبكة نقاط البيع الخاصة بشركة OPAY Egypt والمنتشرة في أنحاء مصر، إضافة الى إتاحة التحصيل الإلكتروني من خلال تطبيق OPAY الهاتفي مما يتيح للعملاء سهولة وسرعة سداد المدفوعات المستحقة عليهم في موعدها بدون أي غرامات.

وأوضحت شركة ” Sympl” أنهُ جارٍ طرح العديد من الأفكار لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين في مصر .

وتأسست منصة Sympl على أيدى مجموعة من رواد الأعمال المصريين، ممن لديهم خبرات سابقة فى مجال التكنولوجيا المالية، ومنهم محمد الفقى، وياسمين حنة – اللذان شاركا فى تأسيس واحدة من كبرى شركات التمويل الاستهلاكى – «ڤاليو» -، وأيضًا كريم توفيق، المؤسس المشارك لواحدة من منصات التجارة الإلكترونية فى مصر، «كابيتر».