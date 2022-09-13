«سيمبل» تتعاقد مع «أبوظبى التجارى» لإتاحة خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقًا»

وقعت شركة «سيمبل» المتخصصة فى خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقًا” اتفاقًا مع «أبوظبى التجارى»، لإتاحة خدمة الدفع الآجل لحاملى البطاقة المصدرة من البنك لعملائه.

قال محمد الفقي، الشريك المؤسس، المدير التنفيذى لـ«سيمبل»، إن التعاقد مع «أبو ظبى التجارى» يُعد الأول من نوعه بمجال البنوك، إذ سيستطيع العميل الحصول على خدمة تقسيط السلع والخدمات عبر شبكة تجار الشركة.

وأضاف لـ«المال» أن التعاقد مع «أبوظبى التجارى»، سيكون مقدمة لسلسلة اتفاقات مقبلة لإتاحة خدمات الشركة لحاملى بطاقات المشتريات المصدرة من جانب البنوك المصرية .

وأوضح «الفقى» أن حجم التمويلات التى منحتها «سيمبل» منذ بداية عملها فى السوق المحلية 9 أكتوبر 2021 وحتي الآن بلغ 107 ملايين جنيه، متوقعًا زيادتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد عملائها وصل إلى 20 ألفًا، فيما ضمت شبكتها نحو 340 تاجرًا، ممثلًا فى أكثر من 2500 نقطة بيع.

ولفت إلى أن حجم الموارد المالية المتاحة لدى «سيمبل» كافٍ لتغطية العمليات الخاصة بها فى الوقت الحالى وحتى النصف الأول من 2023، مستبعدًا اللجوء لأى عمليات اقتراض بنكى خلال الشهور القليلة المتبقية من 2022.

وأشار «الفقى» إلى أن الشركة تركز عملها على القطاعات الخدمية بشكل أساسي، إلى جانب نظيرتها الاستهلاكية، سواء بمجالات الأغذية والمشروبات، والمفروشات أو غيرها .

وتأسست منصة Sympl على أيدى مجموعة من رواد الأعمال المصريين، ممن لديهم خبرات سابقة فى مجال التكنولوجيا المالية، ومنهم محمد الفقى، وياسمين حنة، وكريم توفيق.

وكانت «سيمبل» قد تعاقدت مؤخرًا مع شركة OPAY Egypt بغرض إتاحة خدمة الدفع و التحصيل الإلكترونى لعملائها، عبر استخدام شبكة نقاط البيع الخاصة بالأخيرة.