«سيمبلكس» تضخ 10 ملايين دولار لإنشاء مصنع فى السعودية

تعتزم شركة سيمبلكس للحلول الصناعية والبرمجيات، إنشاء مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الرقمى CNC فى السعودية خلال العام المقبل، باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار.

قال أحمد شعبان، رئيس الشركة، إن «سيمبلكس» تستعد لتدشين مكتب لها فى المملكة، تمهيدًا للمضى قدمًا فى إجراءات تدشين مصنعها، مناصفة مع أحد المستثمرين السعوديين، ضمن سياسة الانتشار فى أسواق منطقة الخليج.

يشار إلى أن ماكينات التحكم الرقمى تستخدم فى تسهيل عمليات التصنيع عن طريق القطع والحفر والثنى وثقب المواد المعدنية والأخشاب والرخام، وغيرها.

وأوضح «شعبان» فى تصريحات لـ«المال» أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تمويل جزء من المشروع عبر أحد صناديق الاستثمار والبنوك المحلية، فيما سيتم تدبير الجزء المتبقى ذاتيًا.

وأضاف أن شركته ستتولى مهام الإشراف على عمليات التصنيع والعمل على توطين صناعة التحكم الرقمي CNC فى السعودية، بجانب تدريب العمال على أعمال صيانة الماكينات.

وأكد أن استراتيجية سيمبلكس ترتكز على زيادة الإنتاج وتصنيع معدات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.

وتابع أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماع مع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتسليط الضوء على معوقات التصنيع المحلى، وتباطؤ إجراءات منح التراخيص من قبل الجهات الحكومية التى تتسبب فى تأخر تنفيذ الخطط التوسعية، موضحًا أن الوزير وعد بحل جميع العقبات مع التأكيد على دعم المصنعين المحليين خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن شركته تنهى حاليًا إجراءات التراخيص والأعمال الإنشائية الخاصة بمصنعها الجديدة المزمع إنشاؤه فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان»، موضحاً سعى «سيمبلكس» لوضع مصر على خريطة صناعة ماكينات التحكم الرقمي CNC فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وتأسست سيمبلكس فى عام 2013 على يد 3 مهندسين مصريين من الشباب وتعمل فى مجال صناعة ماكينات التحكم الرقمى CNCوتنتج أربعة أنواع من الماكينات هى (راوتر الأخشاب، وراوتر الرخام، وبلازما، وميلينج)، كما تعد مصنع الماكينات المعتمد الوحيد فى الشرق الأوسط لشركة شنايدر إليكتريك.