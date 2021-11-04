«سيمبلكس» تتفاوض مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية تلامس 40 مليون جنيه

تُجري شركة «سيمبلكس للحلول الصناعية والبرمجيات»، العاملة فى مجال تصنيع ماكينات التحكم الرقمى بالقطاع الصناعى، مفاوضات مع بعض البنوك المحلية للحصول على تسهيلات ائتمانية تلامس 40 مليون جنيه؛ بهدف إقامة مصنع جديد لإنتاج ماكينات التحكم الرقمى CNC المزودة بتكنولوجيا الجيل الصناعى الرابع (4.0Industry) والتى تعد أحدث الوسائل الحديثة فى صناعة الماكينات بمصر.

وتُستخدم ماكينات التحكم الرقمى لتسهيل عمليات التصنيع فى مجالات الصناعة المختلفة عن طريق القطع والحفر و الثنى وثقب المواد المعدنية وغير المعدنية كالأخشاب والرخام، كما يهدف إنشاء المصنع إلى توفير أكثر من 500 فرصة عمل جديدة للشباب.

قال المهندس أحمد شعبان، الرئيس التنفيذى للشركة، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار دعم المشروعات التوسعية التى تتبناها “سيمبلكس” فى المجال الصناعى التى تتمشى مع خطط الدولة التى تعتمد على تطوير الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج، موضحًا أن الشركة تستهدف إقامة مصنع جديد لإنتاج ماكينات التحكم الرقمى CNC فى ضوء توريدها للسوق المحلية وبعض الدول المجاورة.

وأضاف أن المصنع الجديد سيعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من تصنيع ماكينات التحكم الرقمى بنسبة تصل إلى 100% التى من خلالها ستسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية، وفتح قنوات تصدير للأسواق العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة.

100 مليون جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام الحالى

وأشار إلى أن الشركة تتبنى خطة توسعية تعتمد على زيادة حجم الإنتاج بالمصانع من خلال التوسع فى أعمال التصنيع المحلى لماكينات التحكم الرقمى CNC، متوقعًا وصول المبيعات الإجمالية لـ”سيمبلكس” إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وأوضح أن شركة «سيمبلكس» تستهدف التوسع محليًّا وخارجيًّا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال التصنيع المحلي، وذلك تزامنًا مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى الذى يشهد طفرة غير مسبوقة، خاصة مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات، وهو ما يعزز زيادة الطلب على شراء المُعدات والآلات المتخصصة فى الأعمال الصناعية من جانب المنتجين المحليين.

وأشاد شعبان بالدعم الذى تقدمه الدولة بالتعاون مع مختلف المؤسسات التمويلية لمساندة المنتجين المحليين من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والتحفيزية عبر إطلاق المبادرات، ومن أبرزها “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” التى أسهمت بشكل كبير فى تهيئة بيئة العمل فى المجال الصناعى، بالإضافة إلى تشجيع المصنعين على رفع معدلات الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية.

وتابع قائلًا: «تعتمد إستراتيجية شركة سيمبلكس على إنتاج وتوريد الماكينات الرقمية CNC وفق أحدث المعايير والتكنولوجيا المستخدمة عالميًّا، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى والصيانة لكل العملاء والشركات العاملة فى السوق المصرية من خلال تدريب المهندسين والفنيين على أحدث الأنظمة التشغيلية والعمل على حل الأعطال التى قد تنتج عن أعمال التشغيل».

تصدير 40 ماكينة للأسواق الأفريقية والعربية شهريًّا

وكشف عن نجاح «سيمبلكس»، خلال الفترة الأخيرة، فى فتح عدد من الأسواق الأفريقية والعربية عن طريق توريد ما يزيد على 350 ماكينة لبعض الشركات والعملاء العاملين فى مؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تصدير 40 ماكينة شهريًّا لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن المجال الصناعى يُعد أحد القطاعات الواعدة التى قد تشهد زيادة فى معدلات النمو مع إقبال العديد من الشركات المحلية على توسيع حجم استثماراتها وزيادة حجم الإنتاج داخل مصانعها، ولا سيما مع التحسن الاقتصادى التى تشهد مصر حاليًّا فى مختلف القطاعات، وهو ما يعزز زيادة الطلب على المُعدات الحديثة فى أعمال التشغيل.

و«سيمبلكس للحلول الصناعية والبرمجيات» شركة مصرية تأسست عام 2013 على يد 3 مهندسين مصريين من الشباب متخصصة فى صناعة ماكينات التحكم الرقمى CNC، وتنتج أربعة أنواع من الماكينات (راوتر الأخشاب، وراوتر الرخام، وبلازما، وميلينج)، كما تعد مصنع الماكينات المعتمد الوحيد فى الشرق الأوسط لشركة شنايدر إليكتريك.