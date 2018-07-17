«سيماف» يترقب توقيع عقد صيانة 300 عربة سكة حديد

■ رئيس المصنع: إنشاء 2600 بوجى للتحالفات المتنافسة على توريد 1300 عربة ركابسمر السيد ومحمود حسن:قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، يستهدف تأهيل ورفع كفاءة 300 عربة سكك حديدية، بخلاف 200 عربة يجرى حاليًا تأهيلها لصالح هيئة السكة الحديد.و

■ رئيس المصنع: إنشاء 2600 بوجى للتحالفات المتنافسة على توريد 1300 عربة ركاب



سمر السيد ومحمود حسن:

قال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، يستهدف تأهيل ورفع كفاءة 300 عربة سكك حديدية، بخلاف 200 عربة يجرى حاليًا تأهيلها لصالح هيئة السكة الحديد.

وأضاف لـ«المال»، أنه من المقرر أن تصدر الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمر إسناد للمصنع لتنفيذ 40 عربة توليد قوى، خاصة بعد قبول العرض الفنى والمالى المقدم منه، وتتراوح قيمة العربات بين 700 و800 مليون جنيه.

وذكر رئيس مصنع سيماف، أنه تم التقدم عروض أسعار لتصنيع 2600 بوجى لتحالفين عالميين يتنافسان على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب بمختلف درجاتها لصالح هيئة السكك الحديدية، وفى انتظار رد تلك الشركات.

وتابع: انتهى المصنع من تصميم هيكل عربات الركاب ذات التصميم الإستنلس ستيل طبقا للمواصفات المطروحة، من وزارة النقل، وجارٍ إنهاء إجراءات اعتماده من الجهات العالمية المتخصصة، كما سيتم تصنيع وتوريد 6 وحدات سكة حديد، بتمويل من البنك الأوروبى، لافتاً إلى أن المشروع حالياً فى مرحلة تقييم الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.

وأشار إلى أن المصنع، يستهدف أيضاً تصنيع وتوريد 160 عربة بضائع «كشاف قلاب» ويجرى حالياً مناقشة الجوانب الفنية للعرض المقدم للصفقة، فضلاً عن أنه تم توقيع عقد توريد 140 عربة بضائع خلال الشهر الماضى.

ولفت «حسين»، إلى أن تكلفة توريد عربات البضائع، تبلغ إجمالى 1.5 مليار جنيه موزعة بين 544 مليون جنيه لـ140 عربة، فيما تتراوح تكلفة الـ160 عربة بين 900 مليون ومليار جنيه.

ونظمت الهيئة العربية للتصنيع الأربعاء الماضى، زيارة للدكتور هشام عرفات وزير النقل لمصنع سيماف التابع للهيئة، فى إطار التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع.

على صعيد آخر، قال عبد الرحمن حسين، إنه تم تأهيل التحالف المقدم من المصنع وشركة سامكريت، كشركات محلية للتنافس على مشروعى القطار السريع العلمين / السخنة 534 كم ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة/ السلام.

