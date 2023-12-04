«سيليكون 21» تُنهى مشروع مراكز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية بالربع الأخير من 2024

تستعد شركة “سيليكون 21” لحلول خدمات القيمة المضافة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مراكز البيانات الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الأخير من 2024.

وقال أحمد حسين المدير العام للشركة بالقاهرة إن المراكز سالفة الذكر تستهدف تخزين وحفظ بيانات الوزارات والجهات الحكومية وربطها عبر شبكة موحدة، موضحا أن “سيليكون 21” نفذت منذ عامين تقريبا أول “داتا سنتر” بالعاصمة ولكنه لم يفصح عن تكلفة المشروع.

وأضاف “حسين” – فى تصريحات لـ “المال”- أن شركته تستهدف خلال العام المقبل تسويق منتجاتها لأول مرة فى أسواق السعودية والكويت وبلاد الشام، مثل سوريا ولبنان والعراق والأردن، لافتا إلي أن “سيليكون 21” تقدم حاليا حلولا رقمية وأمنية لليبيا والسودان، من خلال مكتبها الإقليمى فى دبى الذى يعتبر مركز توزيع رئيسى لها.

وأوضح أن إستراتيجية شركته ترتكز على التوسع فى تقديم منتجات الأمن السيبرانى ليس فقط فى أجهزة “الهارد وير” بل أيضا فى بيع حلول “سوفت وير” وتشفير المعلومات، لإتاحة محفظة منتجات متكاملة للعملاء.

فى سياق متصل، كشف “حسين” عن إجراء مباحثات مع شركة “infoblocks” الأمريكية للحصول رسميا على حق توزيع حلولها المتعلقة بالأمن السيبرانى للمواقع الإلكترونية، كما تتفاوض “سيليكون 21” أيضا مع “ vertiv” العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء وتجهيز مراكز البيانات بالكامل.

وأكد أنها توسعت مؤخرا فى تقديم خدماتها من خلال فريق استشارى متخصص على أعلى مستوى من الخبراء والمتخصصين فى مجال أمن المعلومات لتقديم الاستشارات للشركات التى تريد تأمين بياناتها الرقمية وربط الشبكة الداخلية بين الأفرع المختلفة، علاوة على توسيع مراكز بياناتها وتطوير قدراتها على صد الهجمات الإلكترونية.

يذكر أن «Silicon 21» تأسست عام 1996 كوكيل لمنتجات مجموعة من العلامات التجارية الكبرى مثل «سيسكو»، و«كانون» و «D-LINK».