«سيليكت إنترناشيونال» تقتحم القطاع العقارى بوحدات إدارية وتجارية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «سيليكت إنترناشيونال» اقتحمت التطوير العقارى بعدما أسست ذراعا تابعا للنشاط باعتباره من القطاعات الرئيسية فى السوق، ومن المقرر الإعلان عن طرح باكورة مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن «سيليكت إنترناشيونال» اقتنصت عددا من قطع الأراضى بالتجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، لتدشين عدة مشروعات تجارية إدارية مستقبلا.

وتأسست “سيليكت إنترناشيونال” عام 2006 وتعمل فى عدة قطاعات اقتصادية منها تكنولوجيا المعلومات ومحطات المياه والسيارات، وتملك 3 كيانات تابعة.

وأشارت المصادر إلى أن «سيلكيت إنترناشيونال» أسست شركة تابعة تحمل اسم “مانج” بهدف تملك وإدارة الأصول العقارية والتى ستكون بالشراكة مع إحدى الكيانات القائمة فى السوق.

واعتبرت أن اقتحام القطاع العقارى جاء فى ظل الطفرة العمرانية الحاصلة فى السوق المصرية من جانب الحكومة، والتى نتج عنها تعدد المدن العمرانية الجديدة وزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية فى شرق القاهرة.

فى سياق متصل، تنوى مجموعة “سليكت إنترناشيونال” تشغيل مصنع «طلمبات المياه» خلال النصف الأول من العام المقبل، لاستغلال منتجاته فى خدمة مشروعاتها القائمة ومن ضمنها تنفيذ أعمال المياه المتعلقة بمبادرة “حياة كريمة” نظرا لوجود مشكلات عدة فى الاستيراد من الخارج، وارتفاع التكلفة.

ورأت المصادر أن تدشين المصنع الجديد يتماشى مع إستراتيجية الدولة نحو توطين الصناعة، إذ أن هناك توجها عاما من الحكومة للاعتماد على المنتج المحلى بنسبة كبيرة لتنفيذ المشروعات القومية .

ويقع المصنع المرتقب لطلمبات المياه على مساحة 8 آلاف متر مربع، داخل مصنع المحركات التابع للهيئة العامة للتصنيع، بمدينة حلوان، بالتعاون مع جهات سيادية، لتلبية الاحتياجات المحلية” وفقا للمصادر.

يشار إلى أن مجموعة “سيليكت إنترناشيونال” تقوم بتنفيذ كل ما يخص مشروعات المياه، بداية من تصميم وتوريد محطات الكهرباء الميكانيكية لمعالجة المياه، ومحطات الضخ لتوفير مياه نقية صالحة للشرب، وكذلك محطات متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشارت المصادر إلى أن “سيليكت إنترناشيونال” ضخت ما يعادل 300 مليون جنيه فى مشروعات “حياة كريمة” إذ انتهت من تنفيذ حوالى %70 من حجم الإنشاءات.