«سيليكت إنترناشيونال»: الرخصة الذهبية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي 

أكد المهندس شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال ، أن الرخصة الذهبية التي أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب في الفترة المقبلة، تعد خطوة إيجابية ستسهم بشكل كبير في تحقيق طفرة هائلة في الصناعة والاستثمار، إلى جانب أنها تعكس مدى حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة المصرية.

وأوضح “سمير” أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمرين العديد من التسهيلات لتحفيزهم للعمل في مصر، إضافة إلى أنها تسهم في تيسير إجراءات بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، وتجنب الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات من عدة جهات مثلما كانت الحال في الرخصة التقليدية.

وتتيح الحصول على الرخص اللازمة لتسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، وبالتالي تمكنهم هذه الرخصة من تخطي كل التحديات التي تواجه تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم الاستثمارية الجديدة.

شادي سمير : الرخصة من شأنها مساعدة رواد الأعمال في بدء مشاريعهم دون قيود

وقال: إن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويؤكد ذلك القرارات الإيجابية التي تتخذها الدولة يوماً بعد يوم لتحقيق أهدافها التنموية، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للشركات المحلية والأجنبية، فنحن نبعث رسالة طمأنينة للشركات العالمية والمحلية بمدى صلابة اقتصادنا ورؤيتنا المستنيرة.”

وأشار “سمير” إلى أن الشركات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة يمكنهم الحصول على هذه الرخصة، إلى جانب ان الرخصة الذهبية ستساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في بدء مشروعاتهم دون قيود، وهو ما يشجع الشباب على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، بما يتلاءم مع متطلبات رؤية مصر 2030 ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.