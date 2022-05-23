 «سيلندر» تجمع 12.6 مليون دولار في أولى جولاتها التمويلية

في أولى خطواتها بالسوق المصرية، نجحت شركة سيلندر المنصة الرقمية الأحدث لبيع وشراء السيارات المستعملة، في جمع 12.6 مليون دولار ضمن الجولة التأسيسية للشركة، وذلك بقيادة Raed Ventures، ومشاركة كل من Algebra Ventures وNuwa Capital، 1984 Ventures، Global Founders Capital وعدد من المستثمرين الأفراد البارزين إقليميا ودوليا.

وتهدف سيلندر إلى بناء الثقة في سوق السيارات المستعملة، من خلال إتاحة تجربة رقمية خالية من المتاعب للعملاء في جميع مراحل الشراء أو البيع، إضافة إلى إتاحة باقات متنوعة من التمويل وإتمام الإجراءات بدرجة عالية من الشفافية والثقة، ومن المقرر أن يتم استثمار رأس المال في بناء القدرات التشغيلية والبنية التكنولوجيا، إضافة إلى الترويج لخدمات الشركة، وتعزيز فريق العمل بالكفاءات اللازمة لتحقيق رؤية وأهداف سيلندر الطموحة.

وقال عمر الدفراوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيلندر، إن الشركة تسعى لان تكون أكثر المواقع ثقة على مستوى المنطقة في بيع وشراء السيارات المستعملة و تمكين العملاء من بيع سياراتهم مباشرة في أقل من 24 ساعة، مع إتمام عملية الفحص عند المنزل مجانا، إضافة لإتمام عملية الدفع سريعا، كما تسعى سيلندر أن تصبح المكان المناسب للعملاء الذين يريدون شراء سيارات بأسعار معقولة، كما تتميز بعرض مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة عالية الجودة التي يمكن شرائها عبر مجموعة متنوعة من باقات التمويل.

وأعرب عن سعادته باكتساب ثقة هذه المجموعة المتميزة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهو ما يمثل شهادة ثقة بالإمكانات الهائلة للشركة والفرص الواعدة التي يمكننا تحقيقها، إذا قمنا بتنفيذ رؤيتنا الأمر الذي سيعود بالنفع على السوق ويمكن من العملاء من امتلاك سيارة أحلامهم بسهولة وخلال وقت قياسي بدرجة عالية من الأمان والثقة في كافة الإجراءات.

وقال عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز إن أكثر ما يعيب سوق السيارات المستعملة هو غياب الثقة بين العملاء والهيكل التنظيمي لإتمام المعاملات، مشيرا إلى أن هذة السوق ضخمة وغير منضبطة ونظرا للخبرات الفريدة التي يتمتع بها الفريق المؤسس لسيلندر، فإننا نؤمن بقدرته على كسر نموذج الأعمال التقليدي وتطبيق رؤيتهم جديدة.

وقالت ليلى حسن، الشريك العام لـ Algebra Ventures بصفتي شريكة جديدة في Algebra Ventures، إن الصندوق متحمس لقيادة ودعم الاستثمار في شركة سيلندر وأن يكون له دور مؤثر خلال رحلة المنصة وأعربت عن سعادتها لدعم فريق العمل، الجديرون بتلك الفرصة بسبب كفاءتهم، والفرص الهائلة بذلك القطاع داخل مصر وخارجها، وتلك هي العوامل المؤكدة للنجاح, مشيرة إلى إن دعم رواد الأعمال الاستثنائيين في مثل هذه المرحلة المبكرة لتأسيس شركة سيلندر يتوافق مع استراتيجية Algebra Ventures والتي تولي اهتماما كبيرا بمؤسسي الشركات الناشئة.

وجدير بالذكر أن شركة سيلندر أسسها عمر الدفراوي وعمرو مازن وتضم أكثر من 40 موظفا من ذوي الخبرة العالية، جميعهم يعملون على تطوير سوق السيارات المستعملة. كما تتطلع الشركة لمضاعفة عدد العاملين بنهاية العام.