«سيلندر» تتيح خدمات الضمان لعملائها عبر موقعها الإلكتروني للسيارات المستعملة

أكد عمر الدفراوي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سيلندر لبيع وشراء السيارات المستعملة، أن “سيلندر” تتعامل بطريقة علمية في عملية التسعير، من خلال فحص عدد من النقاط ومراجعتها، والتي من بينها حالة الإطارات “الكاوتش” والزجاج وغيرها، ومن ثم يتم التسعير حسب حالة السيارة وأسعارها داخل السوق.

وأشار إلى أنه في حالة البيع،” توفر الشركة العديد من الاختيارات التى تجعل المستهلكين يتخذون قراراتهم الشرائية قبل الاتجاه للفرع بشكل فعلي، ومنها إمكانية فحص السيارات المصورة بتقنية 360 درجة في كل الاتجاهات من الداخل والخارج، بخلاف توضيح وتصوير كل الخدوش الموجودة في الأماكن المختلفة.

وأضاف، في حواره، لبرنامج المال أوتو الذي يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات في جريدة المال ويذاع الثلاثاء من كل أسبوع، أن الشركة توفر أيضًا فحصًا كاملًا للسيارات الموجودة على الموقع الإلكترونى، لتوفر عناء تلك الخطوة على العملاء قبل اتخاذ قراراتهم الشرائية.

وأضاف أنه فى حال اختيار سيارة يتم حجز موعد فى المركز أو حجزها على الموقع الإلكترونى بمبلغ 2000 جنيه يتم استردادها فى حال تغيير رأي العميل.

وقال إن أحد المميزات التى توفرها سيلندر هى إتاحة ضمانات على السيارات المستعملة المبيعة لمدة 90 يومًا تتضمن الموتور والشاسية والتكيف ونواقل الحركة وغيرها.