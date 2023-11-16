«سيلكون 21» تكشف ملامح مشاركتها في معرض «كايرو آي سي تي»

أعلنت “سيليكون 21” المتخصصة في التكنولوجيا والقيمة المضافة عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT 2023” والذي يعقد خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الحالي.

في سياق متصل، أعرب الدكتور حازم الشرباصي، رئيس مجموعة “سيليكون 21” عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدا أن “سيليكون 21” منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالها في السوق المصرية تتواجد في المعرض سواء من خلال جناح خاص بها أو عبر الشركات العالمية التي تمثلها في السوق المصرية حيث اختارت مؤخرا “F5” شركة “سيليكون 21” موزعا معتمدا لمنتجاتها في السوق المصرية انطلاقا من خبراتها الواسعة في توزيع ودعم الحلول التكنولوجية في السوق المصرية، علاوة على تعزيز التواجد الإقليمي لشركة “F5” في السوق المحلية يمثل اختيار “F5” لموزع رسمي في حجم شركتنا جزءًا من إستراتيجيتها لتعزيز تواجدها وخدماتها في السوق الإقليمية ، إضافة إلى تعزيز القدرة على التسويق والدعم حيث يُتيح هذا الاختيار لعملاء “F5” في مصر الوصول إلى خدمات مُحسنة من حيث التسويق والدعم الفني.

من جانبه، قال تامر جلال، رئيس قطاع التسويق بمجموعة “سيليكون 21” إنه من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة ودعم فني لعملائنا من خلال هذه الشراكة، خاصة وأن الشركة نجحت في الحفاظ على نسب نموها خلال العام الحالي رغم التحديات العالمية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وأضاف أن الشركة عازمة على المضي قدما نحو الاستثمار في عدد من المجالات التي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي .

وأكد أن الشركة تخطط للانتقال لمقرها الجديد بالقاهرة الجديدة خلال عام 2024 والمقام على مساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربع ، وهو مايؤكد على الثقة التي تتمتع بها السوق المصرية في أعمال الشركة .

يذكر أن “سيليكون 21” تستعرض أبرز الحلول التقنية التي تخدم جميع القطاعات وأبرزها القطاع المصرفي والحكومي وأيضا التعليمي وقطاع الاتصالات، حيث تتمتع الشركة بثقة كبيرة في السوق المصرية والتي تأتي انعكاسا للمزايا التي تتيحها حلول وبرامج “F5” والتي تساعد العملاء على تعزيز مستويات الحماية المتاحة لتطبيقاتهم .