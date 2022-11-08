«سيلكون 21» تحصد جائزة أفضل مبتكر في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا

أعلنت شركة سيسكو عن فوز سيليكون 21 الشركة المصرية المتخصصة في تقديم خدمات القيمة المضافة بلقب أفضل مبتكر في التسويق لشفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022 “Cisco EMEA Marketing Innovator of the Year FY22” .

وتعقيبا على هذا التكريم ، أعرب الدكتور حازم شرباصي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيليكون 21 عن سعادته باختيار سيلكون 21 كأفضل مبتكر في التسويق مُثمنا على الثقة التي تتمتع بها الشركة ليس في مصر فقط بل في المنطقة كلها ، حيث يأتي هذا التكريم انعكاسا للمجهودات التي تبذلها سيليكون 21 في بيع منتجات سيسكو العالمية ومدى المصداقية التي تستحوذ عليها لدى العملاء.

وأشار إلى أن مجموعة سيليكون 21 تفخر بعلاقاتها الوطيدة مع شركة سيسكو العالمية عبر تاريخنا الطويل الذي يمتد على مدار أكثر من 20 عامًا الماضية، خاصة وأن العام الحالي قد شهد نموا ملحوظا في أعمال سيليكون 21 بالتعاون مع سيسكو في الأسواق المحورية والحيوية التي تعمل فيها وأبرزهما السوق المصرية والليبية والسودانية.

وتابع: “لأدائنا المتميز والفعال في Silicon21 Partners Program – SP2 وفي تعيين وتعليم وتفعيل شركاء Cisco في مصر وليبيًا والسودان لتسويق وبيع منتجات Cisco Systems، حصدنا اليوم هذا الوسام رفيع المستوى من شركة سيسكو العالمية”.

ووجه شرباصي، الشكر في كلمته لفرق التسويق والتوزيع في شركة Cisco Systems علي دعمهم المستمر للحصول علي هذه الجائزة والمساهمة الهائلة والمشاركة من شركاء النجاح في مصر وليبيا والسودان.

وأكد أن هذه السنة تعد الثالثة علي التوالي التي تحصل فيها مجموعة سيليكون21 على تقديرات ملحوظة من شركة Cisco Systems عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وستواصل الشركة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات في مصر وكل الأسواق التي تعمل فيها.