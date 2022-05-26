«سيلكت إنترناشيونال» تعتزم طرح 40% من إحدى شركات المجموعة في البورصة العام المقبل

أعلن شادي سمير رئيس شركة سيلكت إنترناشيونال اعتزام المجموعة طرح 40% من اسهم إحدى شركات المجموعة في البورصة المصرية خلال العام القادم رافضا الإفصاخ عن هويتها.. مشيرا إلى أن الشركة تستهدف خلال المتبقي من العام الحالي تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار جنيه .

وقال سمير في تصريحات له اليوم إن الشركة تعمل على 30% من مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة بقيمة 600 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف إقامة مشاريع بمحافظات الدلتا والصعيد بخلاف المشروعات التي تنفذها داخل القاهرة والمدن المصرية الكبرى التي وصل عدد العاملين بها نحو 1000 موظف بين مهندسين وفنيين .

وتابع: إن الشركة تستهدف زيادة حجم إيراداتها خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 25% متوقعا أن تصل إلى 20% نظرا للظروف الاقتصادية العالمية القاسية من ارتفاع فائدة البنوك حول العالم وأزمة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار .

واشار إلى أن الشركة تعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات وإنجلترا واسكتلندا مشيرا إلى أن الشركة أسست مقرا لها بالمغرب عام 2020 لإدارة مشاريع الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، لكنه توقف بسبب ظروف تفشي وباء كورونا .