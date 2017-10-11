سيلفي مع الموت يعيد نشوى مصطفي للمسرح

سلوى عثمان يجرى حاليا المخرج محمد علام البروفات النهائية لعرض"سيلفى مع الموت" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، التابعة للبيت الفنى للمسرح، والذى من المقرر افتتاحه خلال أيام على مسرح ميامى بوسط البلد. وقال أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدى، إن العرض هو مونودراما كوميديا من تأليف الفنانة نشو

سلوى عثمان

يجرى حاليا المخرج محمد علام البروفات النهائية لعرض”سيلفى مع الموت” من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، التابعة للبيت الفنى للمسرح، والذى من المقرر افتتاحه خلال أيام على مسرح ميامى بوسط البلد.

وقال أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدى، إن العرض هو مونودراما كوميديا من تأليف الفنانة نشوى مصطفى و بطولتها، فى عودة لها لمسرح الدولة من جديد

ووفق السيد، يتناول العرض بحث الإنسان الدائم عن الحقائق فى حياته، فيواجه الحقيقة الثابتة وهى الموت.

“” سيلفى مع الموت”، تأليف نشوى مصطفى، موسيقى إهداء خالد داغر، وديكور أحمد حشيش، وإيقاع حركى مناضل عنتر، وإخراج محمد علام