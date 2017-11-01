سيلفي مع الموت بميامى.. والثامنة مساء يقدم لجمهور الغد

سلوى عثمان يشهد مسرح ميامي افتتاح العرض المسرحي "سيلفي مع الموت"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفني للمسرح، في التاسعة مساء غدٍ الخميس، بحضور إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدي، إن العرض مونودراما كوميديا من تأليف وبطولة

سلوى عثمان





يشهد مسرح ميامي افتتاح العرض المسرحي “سيلفي مع الموت”، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفني للمسرح، في التاسعة مساء غدٍ الخميس، بحضور إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.

قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدي، إن العرض مونودراما كوميديا من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، في عودة لها لمسرح الدولة من جديد، ويتناول العرض بحث الإنسان الدائم عن الحقائق في حياته، فيواجه الحقيقة الثابتة وهى الموت.

“سيلفى مع الموت” تأليف وتمثيل نشوى مصطفى، موسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، إيقاع حركي مناضل عنتر، إخراج محمد علام.

كما يفتتح سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى بعنوان “الثامنة مساء” على مسرح الغد بالعجوزة، فى تمام الساعة الثامنة مساء الغد.

يدور العرض حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر، ويفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها.

العرض بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل على، نور الجزار، يحكى قصائده الشاعر عبد الله حسن، ديكور مى زهدى، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.