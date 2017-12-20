سيلفيا نبيل تكشف تفاصيل جلسة المناقصات والمزايدات

خطة النواب تقرر استكمال مناقشة القانون الاثنين المقبلياسمين فوازقالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكَّلة لمتابعة تنفيذ رؤية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن اللجنة عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع الثالثة حول مشروع قانون "المناقصات والمزايدات

خطة النواب تقرر استكمال مناقشة القانون الاثنين المقبل





ياسمين فواز

قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكَّلة لمتابعة تنفيذ رؤية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن اللجنة عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع الثالثة حول مشروع قانون “المناقصات والمزايدات”، المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان.

ترأّس الجلسة الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، بحضور النائبين مصطفى سالم وياسر عمر وكيلي اللجنة، وبعض أعضاء مجلس النواب.

وأضافت سيلفيا أن جلسة الاستماع حضرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، وممثلو وزارات “البترول، والمالية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتخطيط، والنقل، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والإسكان”، وممثلو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلون عن قطاع الشرطة والقوات المسلحة، ونقابة المهندسين، وممثلو بعض الجامعات.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا كبيرًا من مواد المشروع، بداية من مواد الإصدار، وطرح الحضور بعض التعديلات على المواد “1، 2 ، 3 ،4 ،5، 6، 7 ،8 ، 9″، وأكدت سيلفيا أن اللجنة حريصة على سماع جميع الآراء حول هذا القانون، لأهميته، بهدف الخروج بقانون يساعد على حل الكثير من المشاكل الموجودة.

وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، رفع الجلسة واستكمال باقي مواد القانون في الرابعة مساء الاثنين المقبل.