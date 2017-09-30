سيلفى يجمع أوباما وكلينتون وبوش في بطولة الجولف

لايف سيلفى يجمع أوباما وكلينتون وبوش في بطولة الجولفمتابعات:تواجد ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما للمرة الأولى، في منافسات كأس الرئاسة ويلتقطون سيلفي واحد. 1 أكتوبر، 2017 1 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات:تواجد ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما للمرة الأولى، في منافسات كأس الرئاسة ويلتقطون سيلفي واحد.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر