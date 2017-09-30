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سيلفى يجمع أوباما وكلينتون وبوش في بطولة الجولف

متابعات:تواجد ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما للمرة الأولى، في منافسات كأس الرئاسة ويلتقطون سيلفي واحد.