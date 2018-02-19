سيلفى مع الموت يمثل مصر فى مهرجان الفجيرة بالإمارات

سلوى عثمان قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض "سيلفي مع الموت" من إنتاج الفرقة يمثل مصر رسميا ضمن عروض "مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما"، والذي يتضمن ١٢ عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم منهم كندا وإيطاليا والكويت وتونس وروسيا وغيرها، وذلك ضمن فعالي



سلوى عثمان



قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن عرض “سيلفي مع الموت” من إنتاج الفرقة يمثل مصر رسميا ضمن عروض “مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما”، والذي يتضمن ١٢ عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم منهم كندا وإيطاليا والكويت وتونس وروسيا وغيرها، وذلك ضمن فعاليات “مهرجان الفجيرة للفنون”، والذى يعقد فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعرض العرض علي مسرح “دبا الفجيرة” يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير في تمام الثامنة والنصف مساء.

“سيلفي مع الموت” مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، حيث يعد عودة لها للمسرح بعد غياب طويل، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحى، إيقاع حركى مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.