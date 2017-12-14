سيلفى مع الموت تشارك بمهرجان أربيل الدولي للمسرح

سلوى عثمان قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدى، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى "سيلفى مع الموت"، المعروض حاليًا على مسرح ميامى بوسط البلد، يسافر الأحد المقبل، إلى مدينة أربيل بكردستان العراق، ليشارك بمهرجان أربيل الدولى للمسرح، المقام…

سلوى عثمان

قال أحمد السيد، مدير فرقة المسرح الكوميدى، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى “سيلفى مع الموت”، المعروض حاليًا على مسرح ميامى بوسط البلد، يسافر الأحد المقبل، إلى مدينة أربيل بكردستان العراق، ليشارك بمهرجان أربيل الدولى للمسرح، المقام فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجارى.

وأضاف أن مهرجان أربيل الدولى للمسرح، هو مهرجان مونودراما يقام بكردستان، وجاء اختيار عرض “سيلفى مع الموت” للمشاركة، وهو أكثر العروض المونودراما المميزة والناجحة فى هذه الفترة بمصر، ويستكمل ليالى عرضه بالقاهرة على مسرح ميامى فور عودته.

يذكر أن “سيلفى مع الموت”، يعرض يوميًا على مسرح ميامى بوسط البلد، فى الثامنة مساء، وهو عرض مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحى، إيقاع حركى مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.