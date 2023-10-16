«سيلز فورس» تشارك لأول مرة و4% زيادة في المساحة.. اليوم انطلاق معرض ومؤتمر جيتكس دبي 2023

تنطلق اليوم فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6000 شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

تنعقد نسخة هذا العام من المعرض في مكانين ضخمين، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة أكبر من مساحة المعرض العام الماضي بنسبة 4%، وتشارك نحو 19 شركة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن الجناح المصري في فعاليات جيتكس جلوبال، بحسب ما أعلنته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية «جلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.