سيكو للإلكترونيات : وصول معدات مصنع أسيوط.. منتصف أكتوبر‎

محمود جمال كشف محمد سالم ، رئيس شركة سيكو مصر للإلكترونيات، عن وصول معدات تشغيل مصنع الشركة الجديد بمنطقة أسيوط التكنولوجية، منتصف أكتوبر المقبل؛ لإنتاج أول هاتف زكى بالسوق المحلية. وقال سالم، لـ"المال"، إن المصنع سيبدأ العمل فى نوفمبر بطاقة إنتاجية 1.8 مليون جهاز محمول سنويًّا. يُشار إلى أن

محمود جمال

كشف محمد سالم ، رئيس شركة سيكو مصر للإلكترونيات، عن وصول معدات تشغيل مصنع الشركة الجديد بمنطقة أسيوط التكنولوجية، منتصف أكتوبر المقبل؛ لإنتاج أول هاتف زكى بالسوق المحلية.





وقال سالم، لـ”المال”، إن المصنع سيبدأ العمل فى نوفمبر بطاقة إنتاجية 1.8 مليون جهاز محمول سنويًّا.

يُشار إلى أن “سيكو” وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، ليضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير % 65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية.

كان سالم قد أوضح، فى تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الهاتف المزمع إنتاجه سيدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار تصل إلى 2000 جنيه للجهاز.

وبدأت “سيكو” نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبو رواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية “pc’s” باستثمارات 70 مليون جنيه.

وتحقق الشركة مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف زكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى “تابلت” شهريًّا.