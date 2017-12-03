سيكو للإلكترونيات تطرح 6 أجهزة 4G.. وهاتف 3G

تخطط سيكو مصر للإلكترونيات لتصنيع 1.8 مليون جهاز محمول سنويًّا فى مصنعها بمنطقة «أسيوط» التكنولوجية الجديدة.قال محمد سالم، رئيس الشركة، إنه من المقرر طرح 7 موديلات منها 6 أجهزة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G مقابل هاتف واحد يعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث 3G، وتبحث الشركة عن الم

تخطط سيكو مصر للإلكترونيات لتصنيع 1.8 مليون جهاز محمول سنويًّا فى مصنعها بمنطقة «أسيوط» التكنولوجية الجديدة.

قال محمد سالم، رئيس الشركة، إنه من المقرر طرح 7 موديلات منها 6 أجهزة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G مقابل هاتف واحد يعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث 3G، وتبحث الشركة عن المستهلكين الراغبين فى شراء أجهزة بأسعار تتراوح بين 2000 و4 آلاف جنيه. ونوه بأن سيكو استوردت 5 خطوط لإنتاج أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية محليا من الصين واليابان وألمانيا، لافتا إلى إجراء مباحثات مع شركات المحمول الثلاث لطرح عروض وباقات للانترنت على الهواتف الجديدة.

وكانت «سيكو» قد وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، يضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير 65% من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه المتبقى للسوق المصرية، بنسبة تصنيع محلى تصل إلى58%.

وأضاف أن المصنع يقع على مساحة 4520 مترا، ويتكون من طابقين يضمان خطين للتصنيع و3 للتجميع، بالإضافة إلى مخازن، ومعامل اختبار وقياسات جودة.

ومن المعروف أن الشركة كانت تنوى التصنيع قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى لولا تأخر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد.

وأشار إلى إن «سيكو» أنشأت الشركة المصرية الصينية للصناعات التكنولوجية برأسمال 150 مليون جنيه، التى ستتولى إدارة المصنع الجديد.

كما أسست أيضا ذراعا جديدة تحت اسم «سيكو شرق أفريقيا» باستثمارات 100 ألف دولار، تستهدف فتح أسواق تصديرية لمنتجات مصنعها فى 9 دول أفريقية، هى كينيا، والصومال، وإثيوبيا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، ورواندا، وبورندى، وتنزانيا.

يذكر أن «سيكو» بدأت نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبورواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية «pc’s» باستثمارات 70 مليون جنيه.

وتحقق الشركة مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف ذكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى «تابلت» شهريًّا، حسبما ذكر سالم فى تصريحات سابقة لـ«المال».