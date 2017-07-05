سيكو للإلكترونيات تستورد خطَّى إنتاج من فوجي اليابانية

محمود جمال: تعاقدت شركة «سيكو مصر» للإلكترونيات مع «فوجى» اليابانية لتوريد وتركيب خطين للإنتاج فى مصنعها الجديد بمنطقة أسيوط التكنولوجية لإنتاج أول هاتف محمول ذكى فى مصر. وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إن المصنع سيبدأ العمل فى نوفمبر المقبل بطاقته إنتاجية 1.8 مليون جهاز محمول

محمود جمال:

تعاقدت شركة «سيكو مصر» للإلكترونيات مع «فوجى» اليابانية لتوريد وتركيب خطين للإنتاج فى مصنعها الجديد بمنطقة أسيوط التكنولوجية لإنتاج أول هاتف محمول ذكى فى مصر.

وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إن المصنع سيبدأ العمل فى نوفمبر المقبل بطاقته إنتاجية 1.8 مليون جهاز محمول سنويا، موضحا أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى تجهيز التراخيص بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

يشار إلى أن «سيكو» وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة «ميجان» الصينية على هامش زيارة وزير الاتصالات إلى بكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة «أسيوط التكنولوجية»، باستثمارات 15 مليون دولار، ليضم 6 خطوط إنتاج من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير %65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه %35 المتبقية إلى السوق المصرية.

وأكد سالم فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة وقعت اتفاقية شراكة مؤخرا مع «جوجل» لطرح أجهزة بالأسواق مزودة بنظام تشغيل «آندرويد»، مضيفا أن «سيكو» تعتزم إنتاج 16 موديلا من الهواتف والتابلت بمكون محلى يصل إلى %58.

وأشار إلى فتح باب التعيين للراغبين فى العمل بالمصنع خلال الشهر الحالى، إذ تسعى الشركة إلى تشغيل 400 مهندس وفنى، و60 إداريا كمرحلة أولى.

ولفت إلى تلقى الشركة عروضا من دول عربية وأفريقية لإقامة مصنع مماثل بها، ولكنها فضلت السوق المصرية نظرا لموقعها الجغرافى المتميز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان سالم قد أوضح، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الهاتف المزمع إنتاجه سيدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار تصل إلى 2000 جنيه للجهاز.

وبدأت “سيكو” نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبورواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية ” pc’s ” باستثمارات 70 مليون جنيه.

وتحقق الشركة مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف ذكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى «تابلت» شهريا.