سيكو: حجز الهاتف بالاسم والعنوان

سمية كمال أجرت "المال" اتصالًا هاتفيًا مع مركز خدمة العملاء الخاص بشركة سيكو صاحبة أول هاتف محمول محلى الصنع، والذى يحمل الرقم المختصر 19242، وذلك للتعرف على تفاصيل حجز الهاتف "نايلكس" لا سيما مع اقتراب موعد طرحه بالأسواق. وقالت إحدى موظفات خدمة العملاء بالشركة، إن سيكو تتيح للعميل حجز الهات

سمية كمال

أجرت “المال” اتصالًا هاتفيًا مع مركز خدمة العملاء الخاص بشركة سيكو صاحبة أول هاتف محمول محلى الصنع، والذى يحمل الرقم المختصر 19242، وذلك للتعرف على تفاصيل حجز الهاتف “نايلكس” لا سيما مع اقتراب موعد طرحه بالأسواق.

وقالت إحدى موظفات خدمة العملاء بالشركة، إن سيكو تتيح للعميل حجز الهاتف بالاسم والعنوان فقط، ودفع 10% مقدمًا من قيمة الهاتف أونلاين على الموقع الإلكترونى للشركة، أو أقرب منفذ تابع لها، على أن يسدد المبلغ المتبقى عند تسلم الهاتف بالمنزل.

وأوضحت الموظفة أن الشخص الذى سيقوم بحجز هاتف نايلكس سيقوم بتسلمه يوم 27 يناير الجارى، مضيفة أن الشركة لم تتح خدمة التقسيط على هواتفها بعد.

وتعرضت الشركة قبل أواخر ديسمبر الماضى إلى حادث سرقة 15 ألف بطارية قادمة من الصين، دفعتها لإرجاء طرح هاتفها “nilex” بالأسواق، كما تعاقدت مع شركة البريد للتوزيع كوكيل لها، وتخطط للاستحواذ على 5% من مبيعات المحمول عبر طرح 6 موديلات من الهواتف الذكية والعادية بأسعار تبدأ من 200 إلى 4 آلاف جنيه.

يشار إلى أن سيكو تخطط لبيع 20 ألف جهاز كمرحلة أولى، منها هواتف تقليدية «feature phones»، وهواتف ذكية فى الفئة السعرية الأقل، وتصل نسبة المكون المحلى باجهزتها إلى 45 % تتمثل فى تصنيع 4 اجزاء لدى مصنعها بمنطقة اسيوط التكنولوجية وهى اللوحة الأم «motherboard »، وضغط شاشة «LCD» الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى تجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.