سيكو : تلقينا طلبات تصدير الهاتف المصري لعدة دول أوروبية

أحمد صبرىقال محمد سالم، رئيس شركة سيكو لإنتاج أول هاتف محلي الصنع، إن هناك طلبات من دول أوروبية مثل هولندا وإنجلترا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التكنولوجيا العالية والسعر الرخيص، مؤكدًا أنهم يستهدفون التصدير إلى غرب إفريقيا والشرق الأوسط.وأشار، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتي على قناة

أحمد صبرى





قال محمد سالم، رئيس شركة سيكو لإنتاج أول هاتف محلي الصنع، إن هناك طلبات من دول أوروبية مثل هولندا وإنجلترا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التكنولوجيا العالية والسعر الرخيص، مؤكدًا أنهم يستهدفون التصدير إلى غرب إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إلى أن النوع الأكثر طلبًا فى مصر وخارجها هو نوع موبايل “الرئيس”، لأن به مميزات تنافسية كبيرة، مؤكدًا أنهم يستهدفون الانتشار فى الوقت الحالى وليس الأرباح.

وأكد أن الشركة تخطط لتصنيع مليون ونصف مليون موبايل خلال العام المقبل، وتستهدف تصنيع البطاريات فى الشهور المقبلة محليًّا لزيادة نسبة المكون المحلي.