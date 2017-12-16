سيكو تفتتح 31 مركز خدمة وصيانة للهواتف المحمولة

الشركة تعلن بدء طرح أول موبايل محلي 10 يناير أحمد صبرى قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو لإنتاج أول هاتف محمول بمصر، إن الشركة ستبدأ طرح هواتفها الذكية بالسوق المصرية مطلع يناير المقبل، وذلك بعد التأجيل سابقًا لأسباب فنية. وأوضح، فى لقاء له مع برنامج آخر النهار على قناة النهار، أ

الشركة تعلن بدء طرح أول موبايل محلي 10 يناير





أحمد صبرى

قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو لإنتاج أول هاتف محمول بمصر، إن الشركة ستبدأ طرح هواتفها الذكية بالسوق المصرية مطلع يناير المقبل، وذلك بعد التأجيل سابقًا لأسباب فنية.

وأوضح، فى لقاء له مع برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن الشركة تعاقدت مع بعض مراكز الخدمة والصيانة ليصل عدد المراكز بجميع محافظات الجمهورية إلى 31 مركزًا، منها 9 مراكز بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أن الشركة اعتمدت الجهاز الخاص بها من شركة جوجل العالمية، وسيتم تدريب العاملين والمهندسين بالخارج ليكونوا أصحاب كفاءة.