سيكو تعلن فتح باب حجز أول محمول مصري Nile X

المال – خاص:

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السليكون “سيكو مصر”، صاحبة أول هاتف محمول يتم تصنيعه في السوق المصرية، عن فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد Nile X، المقرر طرحه رسمياً في الأسواق خلال النصف الثاني من يناير الجارى.

ويمكن لجميع العملاء داخل مصر وخارجها، الاتصال على رقم الكول سنتر التابع للشركة عبر الرقم المختصر 19242، للقيام بتسجيل طلبات الحجز، بسعر 4200 جنيه مصري، وستكون الأولوية لأسبقية الحجز، نظرا للإقبال الكبير الذي لمسته الشركة منذ الإعلان عن الموعد الرسمي لطرح الهاتف.

من جانبه، أعرب محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون “سيكو مصر”، عن سعادته بحالة السعادة والفخر التي انتابت المصريين بعد الإعلان عن إطلاق هاتف “Made in Egypt”، وبإمكانيات متميزة وسعر تنافسي، لافتا إلى أن كول سنتر الشركة تلقى عشرات الآلاف من المكالمات للحجز والاستفسار عن سعر وإمكانيات وأماكن توافر الهاتف.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، قد أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول هاتف محمول مصري تم تصنيعه في مصنع الشركة بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط الجديدة، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتCairo ICT 2017 ، وهو ما لقى استحسان الرئيس الذي أكد حرصه على تشجيع ودعم المنتجات المصرية.

