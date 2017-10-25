سيكو تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

❏ سالم: استلام صالات مصنع أسيوط نوفمبر المقبلمحمود جمالتعتزم شركة «سيكو مصر» للإلكترونيات تقديم مذكرة عاجلة خلال أيام، إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، للمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد.وأرجع محمد سالم، رئيس الشركة، ذلك إلى

❏ سالم: استلام صالات مصنع أسيوط نوفمبر المقبل

محمود جمال

تعتزم شركة «سيكو مصر» للإلكترونيات تقديم مذكرة عاجلة خلال أيام، إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، للمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد.

وأرجع محمد سالم، رئيس الشركة، ذلك إلى عدم القدرة على استيراد 5 خطوط لإنتاج أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية، كانت قد تعاقدت عليها منذ فترة طويلة من الصين واليابان وألمانيا، خوفا من تحمل رسوم مالية إضافية نظير الإفراج عنها من الموانئ المصرية.

يشار إلى أن «سيكو» وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة «ميجان» الصينية، على هامش زيارة المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إلى بكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة «أسيوط التكنولوجية»، باستثمارات 15 مليون دولار، ويستهدف تصدير 65 % من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه النسبة المتبقية إلى السوق المصرية.

وأوضح سالم لـ«المال» أن شركته لا تعلم تفاصيل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية فى القانون، والتى تتمتع بها السلع الرأسمالية، مثل معدات وخطوط الإنتاج رغم صدور القانون منذ عدة أشهر.

وطبقا للمسودة الأولية للائحة قانون الاستثمار، والتى انفردت ” المال ” بنشرها فى يوليو الماضى، فإن الشركات العاملة فى المناطق التكنولوجية الجديدة، تعفى تماما من سداد الرسوم الضريبية والجمركية على وارداتها، من معدات الإنتاج.

على صعيد آخر، قال سالم إن الشركة ستتسلم صالات إنتاج المصنع من استشارى المشروع – رفض ذكر اسمه – بداية شهر نوفمبر المقبل، تحت إشراف هئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” بهدف تصنيع أول هاتف مصرى قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف أن المصنع يقع على مساحة 4520 مترا، ويتكون من طابقين يضمان خطين للتصنيع و 3 أخرى للتجميع، بالإضافة إلى مخازن، ومعامل اختبار وقياسات جودة.

يذكر أن «سيكو» بدأت نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبورواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية ” pc’s ” باستثمارات 70 مليون جنيه.

وتحقق الشركة مبيعات بين 30و 40 ألف هاتف ذكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى «تابلت» شهريا حسبما ذكر «سالم» فى تصريحات سابقة لـ«المال».