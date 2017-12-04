سيكو تستهدف 5% من مبيعات الهاتف المحمول بالسوق المحلية

سالم: 31 مركزا لتقديم خدمات الدعم الفنى والصيانةمحمود جمال وسمية كمالتستهدف شركة سيكو مصر للإلكترونيات، اقتناص %5 من مبيعات أجهزة المحمول بالسوق المحلية، من خلال بيع 900 ألف جهاز كمرحلة أولى، قبل نهاية العام المقبل.قال المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن سيكو تخطط لطرح قرابة 6 موديلا

سالم: 31 مركزا لتقديم خدمات الدعم الفنى والصيانة

محمود جمال وسمية كمال

تستهدف شركة سيكو مصر للإلكترونيات، اقتناص %5 من مبيعات أجهزة المحمول بالسوق المحلية، من خلال بيع 900 ألف جهاز كمرحلة أولى، قبل نهاية العام المقبل.

قال المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن سيكو تخطط لطرح قرابة 6 موديلات من الهواتف الذكية والتقليدية، بأسعار تبدأ من 200 وتصل إلى 4 الأف جنيه، بعد التشغيل التجريبى لمصنعها بمنطقة أسيوط التكنولوجية، موضحا أنه سيتم طرح موديل nile x بسعر 4 ألاف جنيه، متوقعا تصنيع 20 ألف جهاز خلال النصف الثانى من الشهر الحالى .

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة تبلغ 900 ألف جهاز، قبل نهاية العام الحالى، تباع بالسوق المحلية، وعددا من الأسواق الإفريقية، أبرزها نيجيريا وزيمبابوى.

وأضاف أن الشركة تستهدف أيضا توزيع منتجاتها فى جنوب إفريقيا، خلال العام المقبل، لافتا إلى أن هواتف سيكو ستكون متاحة بالأسواق خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، وقال إن الشركة تنافس الشركات الصينية المتواجدة بالسوق المحلية بطرح أجهزة تتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك، وإمكانيات جيدة للكاميرا، والبوردة، كما أشار إلى أن نسبة التصنيع المحلى للهاتف تصل إلى %45، متوقعا زيادتها خلال الأعوام المقبلة.

وكشف عن وجود 31 مركز صيانة يقدم خدمات ما بعد للبيع لعملاء سيكو، منتشرة فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى التعاقد مع 45 مركز خارج مصر بالأسواق الإفريقية والعربية.

وأضاف أن الشركة تتفاوض مع شركات المحمول الأربعة «المصرية للاتصالات ، وفودافون، وأورنج، وإتصالات مصر» لتوزيع منتجاتها داخل فروعهم، وتم التعاقد مع شركة البريد للتوزيع كوكيل لـ «سيكو» فى مصر.