سيكو تستثمر مليار جنيه فى مصر خلال 3 سنوات‎

محمود جمالتعتزم شركة سيكو تكنولوجى صاحبة العلامة التجارية لأول هاتف محمول مصرى، رفع حجز استثماراتها بالسوق المحلية من 422 مليون جنيه حاليا إلى مليار خلال 3 سنوات.وقال محمد سالم رئيس الشركة إن تلك الاستثمارات تستهدف التوسع بالأسواق الخارجيه وزياده نسبه المكون المحلي في عمليه التصنيع والبالغه 45

محمود جمال

تعتزم شركة سيكو تكنولوجى صاحبة العلامة التجارية لأول هاتف محمول مصرى، رفع حجز استثماراتها بالسوق المحلية من 422 مليون جنيه حاليا إلى مليار خلال 3 سنوات.

وقال محمد سالم رئيس الشركة إن تلك الاستثمارات تستهدف التوسع بالأسواق الخارجيه وزياده نسبه المكون المحلي في عمليه التصنيع والبالغه 45% بهدف مواكبه استراتيجيه الدوله الرامية نحو توطين صناعه الالكترونيات محليا.

وأوضح سالم أن الشركة تخطط ايضا لاختراق أسواق شرق افريقيا عبر التواجد القوي في دول كينيا وتنزانيا، لافتا إلى أن سيكو تتعاون مع مصنع بمدينه 6 اكتوبر فى مواد تغليف وتعبئة أجهزتها.