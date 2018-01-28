سيكو ترجئ طرح الهاتف المصرى أسبوعين

سمية كمالكشف محمد سالم، رئيس شركة سيكو مصر للإلكترونيات، عن طرح أول هاتف محلى الصنع بالسوق المصرية خلال أسبوعين من الآن.وأرجع سالم، في تصريحات لـ"المال"، السبب وراء تأخر إطلاق الهاتف إلى إجراءات تسويقية، إلا أن الجهاز جاهز للبيع للجمهور.من جانبها، قالت مصادر بالشركة لـ"المال"، إنه جار إ



سمية كمال

كشف محمد سالم، رئيس شركة سيكو مصر للإلكترونيات، عن طرح أول هاتف محلى الصنع بالسوق المصرية خلال أسبوعين من الآن.

وأرجع سالم، في تصريحات لـ”المال”، السبب وراء تأخر إطلاق الهاتف إلى إجراءات تسويقية، إلا أن الجهاز جاهز للبيع للجمهور.

من جانبها، قالت مصادر بالشركة لـ”المال”، إنه جار إعداد قائمة بأسماء العملاء الراغبين فى حجز الهاتف أونلاين، وإتاحة سداد 10% مقدما من قيمته عبر الموقع الإلكترونى للشركة، أو أقرب منفذ تابع لها، على أن يسدد المبلغ المتبقى عند تسلم الهاتف بالمنزل.

وعلمت “المال” أن سيكو بصدد تنظيم مؤتمر صحفى ضخم للإعلان عن الهاتف الجديد.

ومن المعروف أن نسبة المكون المحلى والبالغة 45% تتمثل فى تصنيع 4 أجزاء هى اللوحة الأم «motherboard»، وضغط شاشة «LCD» الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى تجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.

يذكر أن “سيكو” أطلقت أول أجهزتها فى معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» الشهر الماضى قبيل طرحها فى الأسواق، وتعاقدت مع شركة «البريد للتوزيع» كوكيل لها، وتخطط للاستحواذ على 5% من مبيعات المحمول عبر طرح 6 موديلات من الهواتف الذكية والعادية بأسعار تبدأ من 200 إلى 4 آلاف جنيه.

وحسب «سالم» – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – فإن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع كمرحلة أولى تبلغ 900 ألف وحدة يتم بيعها فى أسواق مصر ونيجيريا وزيمبابوى وجنوب أفريقيا، و تخطط «سيكو» لافتتاح 31 مركزا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لعملائها.