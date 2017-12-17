سيكو ترجئ طرح أول دفعة من الهاتف المصرى

❐ محمد سالم: الشركة تستهدف بيع 20 ألف وحدة كمرحلة أولى محمود جمال أرجأت شركة «سيكو مصر للإلكترونيات»، صاحبة أول هاتف محلى الصنع، طرح أول دفعة من أجهزتها فى الأسواق لمدة 3 أسابيع بعد سرقة 15 ألف بطارية قادمة من الصين إلى مصنعها بمنطقة أسيوط التكنولوجية. وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إن

❐ محمد سالم: الشركة تستهدف بيع 20 ألف وحدة كمرحلة أولى

محمود جمال

أرجأت شركة «سيكو مصر للإلكترونيات»، صاحبة أول هاتف محلى الصنع، طرح أول دفعة من أجهزتها فى الأسواق لمدة 3 أسابيع بعد سرقة 15 ألف بطارية قادمة من الصين إلى مصنعها بمنطقة أسيوط التكنولوجية.

وقال محمد سالم، رئيس الشركة، إنه تم اكتشاف اختفاء البطاريات يوم الخميس الماضى عند وصول الحاوية التى كانت تنقلها من ميناء دمياط إلى المصنع، وأخطرت الجهات الأمنية للكشف عن مرتكبى الحادث، وجار استكمال التحقيقات.

وأوضح لـ «المال» أن سائق الشاحنة نفى توقفه تماما على الطريق خلال الرحلة من دمياط إلى أسيوط، وهو أمر يبدو غير معقول – على حد تعبيره، منوها بأنه من المقرر وصول شحنة جديدة من البطاريات 10 يناير المقبل.

وأكد أن «سيكو» تخطط لبيع 20 ألف جهاز كمرحلة أولى منها هواتف تقليدية «feature phones»، و هواتف ذكية فى الفئة السعرية الأقل.

ولفت إلى أن نسبة المكون المحلى والبالغة 45 % تتمثل فى تصنيع 4 أجزاء هى اللوحة الأم «motherboard »، وضغط شاشة «LCD» الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى تجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.

يذكر أن ” سيكو ” أطلقت أول أجهزتها فى معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» الشهر الماضى قبيل طرحها فى الأسواق، وتعاقدت مع شركة «البريد للتوزيع» كوكيل لها، وتخطط للاستحواذ على 5 % من مبيعات المحمول عبر طرح 6 موديلات من الهواتف الذكية والعادية بأسعار تبدأ من 200 إلى 4 آلاف جنيه.

وحسب «سالم» – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – فإن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع كمرحلة أولى تبلغ 900 ألف وحدة يتم بيعها فى أسواق مصر ونيجيريا وزيمبابوى وجنوب أفريقيا، و تخطط «سيكو» لافتتاح 31 مركزا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لعملائها.