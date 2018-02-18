سيكو تدرس الطرح بالبورصة وفاروس مستشارها المالي

محمود جمال وأحمد علي علمت "المال" من مصدر مطلع، أن الشركة المصرية لصناعة السيليكون "سيكو تكنولوجي"-أول مصنع مصري للهاتف المحمول- تدرس عدة بدائل تمويلية من ضمنها الطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة. أعلنت شركة "سيكو تكنولوجي" عن تعيين فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب مستشاراً مالياً حصرياً

محمود جمال وأحمد علي

علمت “المال” من مصدر مطلع، أن الشركة المصرية لصناعة السيليكون “سيكو تكنولوجي”-أول مصنع مصري للهاتف المحمول- تدرس عدة بدائل تمويلية من ضمنها الطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة “سيكو تكنولوجي” عن تعيين فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب مستشاراً مالياً حصرياً لها.

أضاف المصدر أن الاتفاق الذي أبرمته شركة “سيكو تكنولوجي”، بتعيين شركة “فاروس” مستشارًا ماليًا حصريًا لها، ينص على قيام الأخيرة بدراسة الخيارات، والبدائل التمويلية المناسبة لتوسعات الشركة، من ضمنها الطرح في البورصة.

أوضح أن “سيكو تكنولوجي” تخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه، خلال العامين المقبلين، في ظل تخطيط الشركة لتصنيع أجهزة الاتصالات، وإنتاج العدادات الذكية، ووسائل الدفع الإلكتروني.

تابع أن الشركة تخطط لإضافة خطوط إنتاجية جديدة لمصنعها بمحافظة أسيوط.

يذكر أن مصنع أسيوط يبلغ حجم استثمارته 400 مليون جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكيته بواقع 80% لشركة “سيكو تكنولوجي”، و 20% لشركة “واحة سيليكون” التابعة لوزارة الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شركة سيكو تكنولوجي “سيكو” تأسست في 2003، كان تحت مظلتها شركتين لتجارة وتجميع الإلكترونيات، وتطورت الشركة ليصبح لديها مجموعة من الفروع بمصر، وفرعين في “دبي” والآخر في”نيروبي”.

قامت “سيكو تكنولوجي” بتأسيس الشركة المصرية لصناعات السليكون التي أعلنت في ديسمبر الماضي عن تصنيع أول هاتف ذكي مصري “Nile X”.